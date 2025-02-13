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В Москве приземлился самолет ВВС США: кто из Белого дома мог прилететь в Россию

Самолет США приземлился в аэропорту Внуково

сегодня, 23:17
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Лиля Воробьева

13 февраля самолет Gulfstream C-37B, принадлежащий Военно-воздушным силам США, совершил посадку в столице России. Он приземлился в московском аэропорту Внуково, а на его борту, вероятно, находился чиновник из руководства США.

В Москве приземлился самолет ВВС США: кто из Белого дома мог прилететь в Россию

В Москве приземлился самолет ВВС США (фото из открытых источников)

Эту информацию обнародовало издание "Агентство". Отмечается, что воздушное судно вылетело из военной авиабазы в штате Мэриленд, после чего сделало остановку на час в нидерландском Роттердаме, а затем отправилось в направлении России.

Около 22:50 по московскому времени (21:50 по киевскому) самолет приземлился во Внуково. Маршрут полета удалось отследить с помощью сервиса Flightradar24.

OSINT-аналитик MenchOsint предположил, что на борту мог находиться представитель администрации президента США. Однако пока неизвестно, о ком именно идет речь.

В Москве приземлился самолет ВВС США: кто из Белого дома мог прилететь в Россию - фото 2

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что посланец Трампа таки был в России. Доверенный представитель президента США по Ближнему Востоку Стив Виткофф 11 февраля прибыл в Москву, чтобы забрать гражданина США Марка Фогеля, который провел более трех лет за решеткой по обвинению в хранении наркотиков. Об этом сообщил советник президента США по национальной безопасности Майк Уолц в соцсети X.

В заявлении советника Дональда Трампа Майкла Волца отмечается, что Виткофф выполнил поручение президента США и доставил Фогеля на своем самолете в рамках обмена.

"Президент Трамп, Стив Виткофф и советники президента провели переговоры об обмене, который является проявлением доброй воли со стороны россиян", – заявил Волц. Он не уточнил, был ли уволен кого-то в ответ, а также какие именно шаги предприняла администрация Трампа для достижения этого результата.



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Источник: https://t.me/agentstvonews/9129
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