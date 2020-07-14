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В NASA рассказали, когда отправят ракету на Марс

Космический корабль должен доставить на Марс марсоход "Perseverance" для проведения исследований

сегодня, 08:07
Автор:

Виолетта Комаровская
В NASA рассказали, когда отправят ракету на Марс

Фото: NASA

Космический корабль на Марс NASA планирует отправить уже 30 июля. Ракета стартует с мыса Канаверал во Флориде. Об этом говорится на сайте Национального космического агенства США. 

Подготовка к новой миссии на Марс идет полным ходом. Сейчас в NASA тестируют марсоход "Perseverance", которому и предстоит отправиться в космическое путешествия. Ракета должна доставить его на стартовую площадку, откуда он отправится изучать красную планету. 

Запуск космического корабля запланировали на 30 июля на 7:50 утра по местному времени. В Украине это будет 14:50. Запуск, вероятнее всего, покажут онлайн в соцсетях космического агенства.

Если же погодные условия помешают совершить старт, то его ненадолго перенесут. Однако отправиться на Марс ракета должна не позднее, чем 15 августа. К слову, отложить запуск могут и в том случае, если не успеют закончить всю необходимую техническую подготовку. 

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что в NASA планируют выпустить собственный аромат с запахом космоса. Состав парфюма довольно специфический. Скажем так, на любителя. А вы бы купили себе такой?


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