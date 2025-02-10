В НАТО намекнули, что у Украины появились новые козыри в войне с РФ

Истребители F-16, которые вошли в состав ВСУ, усилили способность страны противостоять воздушным ракетным и дроновым атакам Российской Федерации. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью ArmyInform рассказал глава Военного комитета НАТО, адмирал Джузеппе Каво Драгоне.

Истребители F-16. Фото: из открытых источников

"Самолеты F-16, которые вошли в состав Воздушных Сил ВС Украины, усилили способность противостоять российским воздушным угрозам, перехватывать вражеские самолеты и наносить эффективные удары по военным целям", — заявил Драгоне.

Он отметил, что истребители особенно ценны в противодействии ракетным ударам и атакам беспилотных летательных аппаратов (БпЛА). В то же время их влияние на ситуацию на фронте зависит от: достаточной подготовки пилотов; возможностей технического обслуживания; непрерывного снабжения вооружений; запасных частей.

НАТО, в свою очередь, способствует тренировке украинских пилотов, а также технического персонала. В том числе и логистической поддержке, чтобы обеспечивать максимальную эффективность F-16.

В этом же интервью Джузеппе Каво Драгоне заявил, что Россия продолжает войну против Украины при поддержке Китая, Северной Кореи и Ирана. В то же время в долгосрочной перспективе Москве будет сложно это делать из-за высоких потерь.

"С февраля 2022 года Россия потеряла более 700 тысяч солдат убитыми и ранеными. Тысячи танков, бронемашин и самолетов были уничтожены, а российский флот был вытеснен из большей части Черного моря", — сказал адмирал.

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