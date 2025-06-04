В ожидании "Рамштайна": какую подставу Украине готовят США впервые за три года

Министр обороны США впервые за три года пропустит встречу международной группы для координации военной помощи Украине, более известной как "Рамштайн". Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Associated Press".

Пит Хегсет. Фото: из открытых источников

Глава Пентагона Пит Хегсет, который вернулся в воскресенье из Сингапура с конференции по нацбезопасности, прибудет в Брюссель только в среду вечером, после завершения заседания Контактной группы по обороне Украины.

Чиновник США на условиях анонимности подтвердил, что Хегсет не будет участвовать в том числе и по видеосвязи.

Авторы публикации отметили, это последний из серии шагов, которые США предприняли, чтобы дистанцироваться от войны в Украине. И это последовало за предупреждением президента Франции Эммануэля Макрона о том, что США и другие рискуют применить опасные двойные стандарты, если их концентрация на потенциальным конфликта с Китаем будет осуществляться за счет отказа от Украины.

В материале говорится, что предшественник Хегсета, Ллойд Остин, создал группу после того, как РФ совершила полномасштабное нападение на Украину в 2022 году. С тех пор более 50 стран-членов в совокупности предоставили Украине около 126 млрд долларов в виде оружия и военной помощи, в том числе 66,5 млрд долларов от США.

Читайте также на портале "Комментарии" — переговоры между Россией и Украиной в Стамбуле ожидаемо завершились без прорыва. Несмотря на некоторые договоренности об обмене пленными, путинский режим продолжает требовать полной капитуляции Украины. Нет ни одной позиции, по которой Москва была бы готова пойти на компромисс. Об этом говорится в материале CNN.



