В партии Трампа неожиданно отреагировали на "пасхальное перемирие" Путина

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Конгрессмен-республиканец и член Палаты представителей США Джо Уилсон отреагировал на "пасхальное перемирие" российского диктатора Владимира Путина. По словам представителя партии Трампа, Путин – это военный преступник, объявивший "фальшивое" прекращение огня.
Республиканец Джо Уилсон. Фото из открытых источников
Джо Уилсон на платформе X прокомментировал 30-часовое "перемирие" Путина на Пасху. В противоположность сторонникам Трампа в Республиканской партии, которые пытаются не критиковать Путина заявляя, что такая ситуация может повлиять на мирные переговоры, Уилсон прямо называет главу Кремля "преступником", вторгшимся в Украину.
Американский политик отметил, что "пасхальное перемирие" ненастоящее, ведь Путин может в любой момент закончить войну в Украине, однако не делает этого.
Конгрессмен-республиканец озвучил наследство, которое оставит после себя Путин.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что политический обозреватель Виталий Портников назвал главную причину, почему Путину нужно "пасхальное перемирие". Это связано с Трампом, планирующим выйти из переговоров.
Также "Комментарии" писали, что Зеленский заявил об изменениях на фронте во время "пасхального перемирия" Путина.
Новости