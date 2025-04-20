В партии Трампа неожиданно отреагировали на "пасхальное перемирие" Путина

Конгрессмен-республиканец и член Палаты представителей США Джо Уилсон отреагировал на "пасхальное перемирие" российского диктатора Владимира Путина. По словам представителя партии Трампа, Путин – это военный преступник, объявивший "фальшивое" прекращение огня.

Республиканец Джо Уилсон. Фото из открытых источников

Джо Уилсон на платформе X прокомментировал 30-часовое "перемирие" Путина на Пасху. В противоположность сторонникам Трампа в Республиканской партии, которые пытаются не критиковать Путина заявляя, что такая ситуация может повлиять на мирные переговоры, Уилсон прямо называет главу Кремля "преступником", вторгшимся в Украину.

Американский политик отметил, что "пасхальное перемирие" ненастоящее, ведь Путин может в любой момент закончить войну в Украине, однако не делает этого.

"Военный преступник Путин напоминает нам о своей полной развращенности и пренебрежении человеческой жизнью, бомбардируя детские площадки, христианские пекарни и объявляя фальшивое пасхальное прекращение огня, продолжая вторжение, которое он начал и может закончиться сегодня", — пишет Уилсон.

Конгрессмен-республиканец озвучил наследство, которое оставит после себя Путин.

"История запомнит его как слабого и жалкого человека. Благодарен быть рядом с Украиной", — добавил республиканец.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что политический обозреватель Виталий Портников назвал главную причину, почему Путину нужно "пасхальное перемирие". Это связано с Трампом, планирующим выйти из переговоров.

Также "Комментарии" писали, что Зеленский заявил об изменениях на фронте во время "пасхального перемирия" Путина.