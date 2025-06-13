В партии Трампа в очередной раз поступили подло Украины: детали громкого решения

Комитет по ассигнованиям Палаты представителей США утвердил собственную версию оборонного бюджета на 2026 финансовый год после почти девятичасового заседания, проходившего на фоне острых партийных споров. Республиканцы смогли заблокировать попытки демократов ограничить расходы по модернизации самолета, переданного Катаром, а также отклонили инициативу по выделению дополнительных $300 миллионов в поддержку Украины, пишет Breaking Defense.

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Законопроект предусматривает оборонные расходы на сумму $832 миллиарда, что соответствует бюджету 2025 года. Финансирование может возрасти до триллиона долларов после принятия согласованного законопроекта. В проекте также заложено $13 миллиардов на программы противоракетной и космической обороны (включая израильскую систему "Золотой купол"), $8,5 миллиарда на закупку 69 истребителей F-35 (что на 22 больше, чем предполагала администрация), а также $36,9 миллиарда на корабле Пентагон не собирался финансировать.

Несмотря на стартовое понимание, заседание быстро перешло в конфликт. Горячее обсуждение вызвала поправка демократки Розы ДеЛауро, стремившейся запретить использование президентом самолета, подаренного Катаром. Она заявила, что такая передача противоречит Конституции США и является неприемлемым расходованием денег налогоплательщиков. Поправка была провалена.

Также была отклонена инициатива Марси Каптур о предоставлении Украине $300 миллионов помощи. Председатель Комитета Том Коул подчеркнул, что включение такого пункта может сорвать принятие всего оборонного бюджета из-за сопротивления части республиканцев, а поддержка со стороны демократов под вопросом из-за консервативных положений проекта.



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