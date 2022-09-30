В Пентагоне хотят создать новое командование для помощи Украине с вооружением: подробности

В Министерстве обороны США намерены создать новое командование для координации вооружения и обучения Украины. Работа в соответствующем направлении уже началась. Об этом сообщает издание "Комментарии", со ссылкой на "CNN".

Пентагон. Фото: GETTY IMAGES

Согласно данным СМИ, новое командование будет базироваться в немецком Висбадене, что неподалеку от многих учебных площадок, которые используют США для обучения украинских военных обращению с западным оружием.

CNN пишет, что новое командование создаст более формальную структуру в вооруженных силах для управления поставками.

В то же время журналисты уточняют, что это не серьезное изменение нынешней системы. Однако указывают, что США проявляют осторожность в обсуждении планов.

Командование будет подчиняться верховному главнокомандующему Объединенными силами НАТО в Европе генералу Кристоферу Каволи.

Оно также будет тесно сотрудничать с Международной координационной группой доноров (IDCC), играющей важную роль в логистике, необходимой для согласования потребностей украинского оружия с запасами потенциальных стран-доноров.

Напомним, США объявили о новом пакете военной помощи Украине в размере 1,1 млрд долларов. В пакет войдут 18 новых HIMARS, системы противодействия дронам, сотни единиц бронетехники и радары.

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