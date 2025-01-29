В Пентагоне инициировали расследование против генерала Милли: в чем его обвиняют

Новый министр обороны США Пит Гегсет распорядился начать проверку поведения генерала в отставке Марка Милли. Бывший глава Объединенного комитета начальников штабов США был лишен доступа к секретной информации и личной охране. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление Пентагона, обнародованное 28 января.

Генерал Марк Милли. Фото: Reuters

Расследование направлено на оценку необходимости пересмотра военного звания генерала Милли.

Заявление не раскрывает детали поведения генерала, ставшего поводом для расследования.

Известно, что Марк Милли не раз критиковал бывшего президента Дональда Трампа, даже называя его "диктатором". В то же время Трамп обвинял Милли в измене и призвал в военный суд над ним.

Милли был назначен главой Объединенного комитета начальников штабов США во время первой каденции Трампа, но их отношения быстро ухудшились. Генерал занимал этот пост до сентября 2023 года, после чего его сменил генерал Чарльз Браун. Фото Милли было удалено из Пентагона после возвращения Трампа в Белый дом.

Джо Байден, в последний день своего президентства, объявил о помиловании Милли и нескольких других чиновников, критиковавших Трампа.

Отметим, что 24 января Сенат утвердил кандидатуру Пита Гегсета на должность министра обороны США.

Портал "Комментарии" писал, что иммиграционная и таможенная службы (ICE) США опубликовала документ об операциях по принудительному исполнению и выселению мигрантов. Согласно этому документу США планируют высылать мигрантов в страны, из которых они прибыли. Однако некоторые мигранты имеют гражданство несуществующих стран – СССР, Югославии и Чехословакии.