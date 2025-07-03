В Пентагоне заявили, что администрация Джо Байдена в течение четырех лет не уделяла достаточного внимания контролю над запасами оружия в США. Такое заявление обнародовал представитель Министерства обороны Шон Парнелл во время брифинга, пишет Associated Press.

Джо Байден. Фото: 24 Канал

Парнелл не уточнил, какие именно виды вооружения попали под приостановку поставок, однако по информации AP, речь идет о ракетах Patriot, высокоточных ракетах GMLRS, ракетах Hellfire и снарядах для гаубиц. Представитель Пентагона пояснил, что сейчас необходима пауза, чтобы тщательно оценить состояние американских арсеналов.

"В течение последних четырех лет при администрации Байдена мы без раздумий поставляли оружие и боеприпасы, не учитывая реальный объем запасов", — подчеркнул Парнелл.

Он также отметил, что Дональд Трамп был избран на должность, чтобы "ставить интересы страны во главу угла и защищать ее безопасность".

Решение Пентагона вызвало критику как среди республиканцев, так и демократов в Конгрессе, а также военных экспертов. Контрадмирал в отставке Марк Монтгомери отметил, что задержка поставок вооружения может навредить украинским гражданским и призвал президента укротить Пентагон, прежде чем ситуация ухудшится.

Также конгрессмен-демократ Евгений Виндман выразил возмущение из-за прекращения некоторых поставок оружия Украине и призвал Вашингтон пересмотреть свою политику, поскольку это чревато безопасностью украинцев.

В то же время в Пентагоне сообщают, что готовят новые варианты военной поддержки для Украины. Министерство обороны отмечает, что тщательно анализирует и корректирует свой подход, чтобы успешно завершить войну, сохраняя при этом боеспособность вооруженных сил США и приоритеты национальной безопасности.

Портал "Комментарии" писал, что Российская Федерация продолжает нагло комментировать решение США временно приостановить поставки оружия в Украину, и в Кремле этот шаг встретили с очевидным удовольствием. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.