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Кравцев Сергей
Министерство обороны США пока не видит значительной эффективности в участии военнослужащих Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) в боях в Курской области против ВСУ. Зато северокорейские силы несут существенные потери. Как передает портал "Комментарии", такое заявление во время брифинга в Вашингтоне сделала заместитель пресс-секретаря Минобороны США Сабрина Сингх.
Военные КНДР. Фото: из открытых источников
Представительница американского оборонного ведомства отметила, что Пентагон соглашается с недавно объявленной администрацией президента Джо Байдена оценкой относительно количества потерь со стороны солдат КНДР в Курской области в ходе боев в рядах российской армии против украинских защитников.
Заместитель спикера Пентагона добавила, что атаки со стороны северокорейских военных в данном регионе "не оказываются значительно эффективными".
По словам Сингх, военнослужащие КНДР несут "значительное количество" потерь в Курской области.
Читайте также на портале "Комментарии" - солдаты из Северной Кореи не очень эффективны, поэтому они не способны изменить ситуацию на фронте, заявил заместитель командира Легиона "Свобода России" Максимилиан Андронников с позывным "Цезарь".
Он рассказал, что войска из Северной Кореи на поле боя используют тактику "пушечного мяса". Военный отметил, что это делается с целью истощать ресурсы ВСУ.
По словам Цезаря, российский диктатор Владимир Путин бросает все резервы, пытаясь закрепить оккупированные территории перед возможными переговорами, поэтому бои на фронте идут очень тяжелые.
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