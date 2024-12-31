Министерство обороны США пока не видит значительной эффективности в участии военнослужащих Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) в боях в Курской области против ВСУ. Зато северокорейские силы несут существенные потери. Как передает портал "Комментарии", такое заявление во время брифинга в Вашингтоне сделала заместитель пресс-секретаря Минобороны США Сабрина Сингх.

Военные КНДР. Фото: из открытых источников

Представительница американского оборонного ведомства отметила, что Пентагон соглашается с недавно объявленной администрацией президента Джо Байдена оценкой относительно количества потерь со стороны солдат КНДР в Курской области в ходе боев в рядах российской армии против украинских защитников.

"Белый дом недавно объявил, что примерно 1000 солдат (КНДР) были убиты или ранены в районе Курска. Это также наша оценка", — отметила Сингх.

Заместитель спикера Пентагона добавила, что атаки со стороны северокорейских военных в данном регионе "не оказываются значительно эффективными".

По словам Сингх, военнослужащие КНДР несут "значительное количество" потерь в Курской области.

Читайте также на портале "Комментарии" - солдаты из Северной Кореи не очень эффективны, поэтому они не способны изменить ситуацию на фронте, заявил заместитель командира Легиона "Свобода России" Максимилиан Андронников с позывным "Цезарь".

Он рассказал, что войска из Северной Кореи на поле боя используют тактику "пушечного мяса". Военный отметил, что это делается с целью истощать ресурсы ВСУ.

"Особой эффективности у этих подразделений не наблюдается. Если честно, мы ожидали от них большего. Это слова тех, кто сталкивался с ними в бою", — отметил он.

По словам Цезаря, российский диктатор Владимир Путин бросает все резервы, пытаясь закрепить оккупированные территории перед возможными переговорами, поэтому бои на фронте идут очень тяжелые.



