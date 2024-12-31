logo

BTC/USD

93837.03

ETH/USD

3376.23

LTC/USD

100.03

USD/UAH

42.40

EUR/UAH

44.40

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США В Пентагоне оценили эффективность атак солдат КНДР на Курщине
commentss НОВОСТИ Все новости

В Пентагоне оценили эффективность атак солдат КНДР на Курщине

В США пока не видят мощи военных КНДР в боях в Курской области против ВСУ

сегодня, 08:10
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Министерство обороны США пока не видит значительной эффективности в участии военнослужащих Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) в боях в Курской области против ВСУ. Зато северокорейские силы несут существенные потери. Как передает портал "Комментарии", такое заявление во время брифинга в Вашингтоне сделала заместитель пресс-секретаря Минобороны США Сабрина Сингх.

В Пентагоне оценили эффективность атак солдат КНДР на Курщине

Военные КНДР. Фото: из открытых источников

Представительница американского оборонного ведомства отметила, что Пентагон соглашается с недавно объявленной администрацией президента Джо Байдена оценкой относительно количества потерь со стороны солдат КНДР в Курской области в ходе боев в рядах российской армии против украинских защитников.

"Белый дом недавно объявил, что примерно 1000 солдат (КНДР) были убиты или ранены в районе Курска. Это также наша оценка", — отметила Сингх.

Заместитель спикера Пентагона добавила, что атаки со стороны северокорейских военных в данном регионе "не оказываются значительно эффективными".

По словам Сингх, военнослужащие КНДР несут "значительное количество" потерь в Курской области.

Читайте также на портале "Комментарии" - солдаты из Северной Кореи не очень эффективны, поэтому они не способны изменить ситуацию на фронте, заявил заместитель командира Легиона "Свобода России" Максимилиан Андронников с позывным "Цезарь".

Он рассказал, что войска из Северной Кореи на поле боя используют тактику "пушечного мяса". Военный отметил, что это делается с целью истощать ресурсы ВСУ.

"Особой эффективности у этих подразделений не наблюдается. Если честно, мы ожидали от них большего. Это слова тех, кто сталкивался с ними в бою", — отметил он.

По словам Цезаря, российский диктатор Владимир Путин бросает все резервы, пытаясь закрепить оккупированные территории перед возможными переговорами, поэтому бои на фронте идут очень тяжелые.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.defense.gov/News/News-Stories/Article/Article/4018068/dod-announces-additional-aid-for-ukraine-assesses-1000-north-korean-casualties/
Теги:

Новости

Все новости