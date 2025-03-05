В Пентагоне ошеломили заявлением о войне с Китаем: подробности

Рубрики
МЕНЮ
Ткачик Олеся
Министр обороны Пит Гегсет после угроз со стороны Пекина в ответ на новые тарифы президента Дональда Трампа заявил, что США готовы к войне с Китаем, сообщает New York Post.
США
Министр обороны США подчеркнул, что Соединенным Штатам важно "быть сильными".
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в Пекине жестко отреагировали на заявления США о возможном введении новых тарифов на китайский импорт. В своем официальном сообщении в соцсети X посольство КНР заявило о готовности к противостоянию.
"Если война — это то, чего хотят США, будь то тарифная война, торговая или любой другой тип войны, мы готовы бороться до конца", – говорится в сообщении.
Кроме того, представитель министерства иностранных дел Китая также подверг критике аргументы Вашингтона, отметив, что борьба с проблемой фентанила только используется как повод для введения новых экономических ограничений. При этом в сообщении подчеркивается, что у Трампа не получится запугать Китай. Там отметили, что Вашингтон себя неправильно ведет с Пекином.
Новости