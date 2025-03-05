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В Пентагоне ошеломили заявлением о войне с Китаем: подробности

Гегсет заявил, что Соединенные Штаты готовы воевать с Китаем

5 марта 2025, 18:38
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Ткачик Олеся

Министр обороны Пит Гегсет после угроз со стороны Пекина в ответ на новые тарифы президента Дональда Трампа заявил, что США готовы к войне с Китаем, сообщает New York Post.

В Пентагоне ошеломили заявлением о войне с Китаем: подробности

США

"Мы готовы", — сказал Гегсет в эфире Fox News, комментируя заявление Китая о том, что он "готов биться" в любой "войне".

Министр обороны США подчеркнул, что Соединенным Штатам важно "быть сильными".

"Те, кто жаждет мира, должны готовиться к войне... Вот почему мы восстанавливаем нашу армию. Вот почему мы восстанавливаем сдерживание в духе воина. Мы живем в опасном мире с мощными, восходящими странами с совершенно другой идеологией... Они быстро увеличивают свои затраты на оборону и развивают технологии, они хотят отсоединиться от полученных результатов... Если мы хочем добиться успеха в войне с китайцами или с другими странами, мы долдны быть сильними", — заявил Гегсет.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в Пекине жестко отреагировали на заявления США о возможном введении новых тарифов на китайский импорт. В своем официальном сообщении в соцсети X посольство КНР заявило о готовности к противостоянию.

"Если война — это то, чего хотят США, будь то тарифная война, торговая или любой другой тип войны, мы готовы бороться до конца", – говорится в сообщении.

Кроме того, представитель министерства иностранных дел Китая также подверг критике аргументы Вашингтона, отметив, что борьба с проблемой фентанила только используется как повод для введения новых экономических ограничений. При этом в сообщении подчеркивается, что у Трампа не получится запугать Китай. Там отметили, что Вашингтон себя неправильно ведет с Пекином. 




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Источник: https://nypost.com/2025/03/05/us-news/defense-secretary-pete-hegseth-says-us-is-prepared-to-go-to-war-with-china-over-tariff-threats/
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