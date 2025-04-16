В Пентагоне первая громкая отставка после утечки секретной информации

Пентагон продолжает трясти из-за так называемого "Сигналгейта". В центре нового скандала – один из ближайших советников министра обороны США Пита Гегсета – Дэн Колдуэлл. Как сообщил Reuters со ссылкой на представителя Минобороны, чиновник был отправлен в административный отпуск во вторник после того, как его личность установили в рамках расследования утечки конфиденциальной информации.

Пит Гегсет

Согласно источнику, пожелавшему остаться анонимным, причиной стали "несанкционированные разглашения". Детали о том, какая именно информация была передана, или кому — журналисту или другому лицу — пока не разглашают. Расследование продолжается.

Известно, что администрация Дональда Трампа активно боролась с утечками, Пит Гегсет, бывший телеведущий Fox News и ветеран, поддерживал эту линию в Пентагоне. В частности, 21 марта руководитель аппарата министра Джо Каспер издал меморандум, в котором призвал расследовать последнюю утечку, связанную с секретными коммуникациями. В документе даже упоминалась возможность использования полиграфа, хотя неизвестно, проходил ли Колдуэлл такую проверку.

Хотя Дэн Колдуэлл не является публичной фигурой, его роль в Пентагоне была значимой. В прошлом месяце The Atlantic опубликовал переписку в Signal, в которой он фигурировал как главный контакт между Пентагоном и Советом национальной безопасности по возможным ударам по хуситам в Йемене.

Ранее Колдуэлл привлекал внимание политического Вашингтона своими контроверсионными взглядами. Ветеран морской пехоты, участвовавший в боевых действиях в Ираке, открыто критиковал участие США в войне, называя ее "ужасным преступлением" в комментарии Financial Times в декабре 2024 года. Также он скептически относился к поддержке Украины и выступал за сокращение американского присутствия в Европе.

Его устранение стало частью более широких изменений в Министерстве обороны после того, как в январе этого года Пит Гегсет возглавил ведомство.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что после утечки информации из Белого дома все говорят о непрофессионализме и бардаке и о показном неискреннем характере лояльности вице-президента к президенту США.



