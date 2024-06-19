В Пентагоне попытались объяснить, что происходит вокруг выделения Украины F-16

Как заявил на брифинге представитель оборонного ведомства Штатов Пэт Райдер, Пентагон продолжает сотрудничать с коалицией военно-воздушных сил для обучения украинских пилотов на истребителях F-16.

Пэт Райдер

По его словам, Соединенные Штаты сосредоточены на сотрудничестве с авиационной коалицией для определения и удовлетворения требований обучения. Райдер подчеркнул, что тренировки проводятся как в Аризоне, так и в Дании. Кроме того, по его словам, есть возможность дополнительного обучения в других местах, которые готовятся в Европе. Это будет долгосрочная инициатива с точки зрения поддержки через коалицию воздушных средств, добавил представитель Пентагона.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина не успевает подготовить достаточное количество пилотов для всех F-16. Согласно информации The Times, США "намеренно затягивают" обучение украинских пилотов на F-16, из-за чего до конца года не успеют подготовить достаточное их количество. Вашингтон сообщил Киеву, что другие страны опережают украинских пилотов в очереди на места для тренировок и что он не может нарушить свои обязательства перед ними.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что в Верховной Раде считают , что Украина не получает американских истребителей, поскольку в Белом доме по этому поводу нет политического решения. Вроде бы, там и дальше боятся, что таким образом приведут к эскалации в войне России против Украины.

Как подчеркнула нардеп Александра Устинова, сейчас вопрос перешел в политическую плоскость, как это было со многими видами вооружения. Если решение будет принято на уровне National Security Council, на уровне Джейка Салливана, на уровне президента Байдена, то 100% и Остин, и Блинкен, являющиеся главными исполнителями, Минобороны и МИД точно выполнят это поручение, подытожила политик.



