В Пентагоне поразили планы по поставкам вооружения Украине в 2026 году: детали

Соединенные Штаты намерены снизить объем финансирования военной помощи Украине в проекте оборонного бюджета на 2026 год. Об этом 10 июня сообщил министр обороны Пит Гегсет во время слушаний в Палате представителей Конгресса, передает Associated Press.

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Это сокращение, как отмечается, может негативно повлиять на поставки Украине систем противовоздушной обороны, которые жизненно необходимы для защиты от атак с воздуха.

" Бюджет включает уменьшение поддержки. Текущая администрация имеет другое видение войны в Украине. Мы считаем, что достижение мира путем переговоров отвечает интересам всех сторон, а также важно для стратегических целей США в условиях глобальных угроз", — подчеркнул Гегсет.

В то же время 9 июня издание Foreign Policy сообщило, что Дональд Трамп может остановить поставки вооружения Киеву, однако не планирует полностью отказываться от поддержки — США могут и дальше делиться разведданными, критически важными для точных ударов по враждебным целям.

Представитель МИД Украины Георгий Тихий 10 июня отметил, что военная помощь со стороны США продолжается, хотя Киев рассматривает варианты закупки вооружения напрямую у Вашингтона.

8 июня президент Владимир Зеленский заявил, что 20 тысяч ракет для противодействия иранским дронам, которые должны были быть переданы Украине, были направлены на Ближний Восток в рамках договоренностей с предыдущей администрацией США.

В свою очередь The Telegraph писало, что чиновники из Великобритании и Франции, разрабатывающие планы по миротворческим миссиям в Украине, обсуждают варианты поддержки Киева без привлечения американских войск, признавая новую реальность международной поддержки.

Портал "Комментарии" писал, что канцлер Германии Фридрих Мерц резко высказался по поводу последних массированных атак России на украинские города, осудив действия Кремля как "откровенный террор против гражданского населения".