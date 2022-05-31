В Пентагоне рассказали, когда ждут определяющие бои в Украине

Война в Украине может набирать обороты и эскалации в войне может существенно усилиться. Ближайшие несколько недель могут определить дальнейший ход войны. Как передает портал "Комментарии", такое мнение в интервью американскому телеканалу Fox высказал глава Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли.

Генерал Марк Милли. Фото: GETTY IMAGES

Американский военный отметил, что угроза эскалации в войне остаётся до сих пор. Сейчас аналитики занимаются тем, чтобы спрогнозировать, когда это может произойти, оцениваются шансы и риски.

Генерал добавил, что глава Минобороны США постоянно на связи с Министром обороны Украины он также находится постоянно на связи с украинскими военными.

Милли уточнил, что постоянный контакт с украинскими военными позволяет контролировать ситуацию и не допускать, чтобы произошло что-то более ужасающее. Генерал Мили уточнил, что сейчас идут определяющие оперативные бои на востоке Украины и ближайшие недели могут стать решающими относительно того, как дальше будет протекать война.

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