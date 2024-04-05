Патрик Райдер открестился от того, что Пентагон может помогать Силам обороны наносить удары по российским НПЗ.

Патрик Райдер

В частности, он отметил, что Соединенные Штаты не оказывают Украине помощь, которая могла бы быть использована за ее пределами.

Райдер подчеркнул, что Украина получает только такую помощь, которая имеет целью усилить ее собственную защиту.

"Мы не предоставляем никакой помощи для использования вне этих пределов"

, – отметил Райдер.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Украина начала наносить регулярные удары дронами по российским НПЗ. После этого вроде бы США обратились в Киев с просьбой перестать наносить удары по этим объектам. Якобы чиновники Соединенных Штатов заявили, что такие действия влекут за собой рост цен на нефть в Америке, а также могут способствовать эскалации конфликта между Украиной и РФ. Впоследствии госсекретарь США Энтони Блинкен заявил , что Соединенные Штаты действительно не поддерживают Украину в том, что она наносит удары по российской территории и уничтожает ее НПЗ.

Такую позицию подвергли критике украинские чиновники и эксперты. По их словам, американцы очень дешево оценивают кровь украинцев.

Впрочем, известно, что власти Украины не прислушались к рекомендации Соединенных Штатов, поскольку российские НПЗ продолжают полыхать. Вместе с тем, в Офисе президента заявили, что Украина, согласно международным конвенциям, имеет право на то, чтобы уничтожать объекты врага, способствующие ведению войны. Кроме того, в Офисе президента подчеркнули, что Украина преследует цель взорвать экономический потенциал России, поскольку все средства она направляет на войну и убийство украинцев.