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Клименко Елена
В Пентагоне заявили, что администрация Джо Байдена в течение четырех лет не уделяла достаточного внимания контролю над запасами оружия в США. Такое заявление обнародовал представитель Министерства обороны Шон Парнелл во время брифинга, пишет Associated Press.
Джо Байден. Фото: 24 Канал
Парнелл не уточнил, какие именно виды вооружения попали под приостановку поставок, однако по информации AP, речь идет о ракетах Patriot, высокоточных ракетах GMLRS, ракетах Hellfire и снарядах для гаубиц. Представитель Пентагона пояснил, что сейчас необходима пауза, чтобы тщательно оценить состояние американских арсеналов.
Он также отметил, что Дональд Трамп был избран на должность, чтобы "ставить интересы страны во главу угла и защищать ее безопасность".
Решение Пентагона вызвало критику как среди республиканцев, так и демократов в Конгрессе, а также военных экспертов. Контрадмирал в отставке Марк Монтгомери отметил, что задержка поставок вооружения может навредить украинским гражданским и призвал президента укротить Пентагон, прежде чем ситуация ухудшится.
Также конгрессмен-демократ Евгений Виндман выразил возмущение из-за прекращения некоторых поставок оружия Украине и призвал Вашингтон пересмотреть свою политику, поскольку это чревато безопасностью украинцев.
В то же время в Пентагоне сообщают, что готовят новые варианты военной поддержки для Украины. Министерство обороны отмечает, что тщательно анализирует и корректирует свой подход, чтобы успешно завершить войну, сохраняя при этом боеспособность вооруженных сил США и приоритеты национальной безопасности.
Портал "Комментарии" писал, что Российская Федерация продолжает нагло комментировать решение США временно приостановить поставки оружия в Украину, и в Кремле этот шаг встретили с очевидным удовольствием. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.