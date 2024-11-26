В Пентагоне сделали заявление о войсках КНДР в Украине

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Slava Kot
Заместитель представителя Пентагона Сабрина Сингх заявила, что США пока не видят присутствия северокорейских военных на территории Украины. Однако она подтвердила пребывание солдат КНДР в Курской области.
Спикер Пентагона Сабрина Сингх. Фото из открытых источников
Сабрина Сингх выступила на брифинге в Пентагоне, где ответила на вопросы, касающиеся участия солдат Северной Кореи на войне в Украине. По ее словам, в настоящее время северокорейские солдаты не направляются в сторону Украины.
Также пресс-секретарь Пентагона прокомментировала информацию о якобы украинском ударе по российскому бункеру в Курской области, где погибли 500 северокорейских солдат.
Напомним, что по данным украинской разведки в Курской области находится до 11 тыс. северокорейских солдат. Эту информацию также подтверждает разведка Южной Кореи.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Пентагон ответил на ядерные угрозы Путина.
Также "Комментарии" писали о заявлении командира сводного подразделения 153-й отдельной механизированной бригады Назария Кишака, который сообщил о присутствии войск из КНДР на Харьковском направлении.
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