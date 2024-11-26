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В Пентагоне сделали заявление о войсках КНДР в Украине

По данным США, солдаты Северной Кореи не находятся на территории Украины.

сегодня, 09:15
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Автор:
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Slava Kot

Заместитель представителя Пентагона Сабрина Сингх заявила, что США пока не видят присутствия северокорейских военных на территории Украины. Однако она подтвердила пребывание солдат КНДР в Курской области.

В Пентагоне сделали заявление о войсках КНДР в Украине

Спикер Пентагона Сабрина Сингх. Фото из открытых источников

Сабрина Сингх выступила на брифинге в Пентагоне, где ответила на вопросы, касающиеся участия солдат Северной Кореи на войне в Украине. По ее словам, в настоящее время северокорейские солдаты не направляются в сторону Украины.

"Нет никаких признаков того, что в Украине есть солдаты КНДР. То, что мы сказали, это то, что, вы знаете, то, что мы видим, это то, что они расположены вокруг Курской области, но вы знаете, в настоящее время не двигаются в Украину", — сказала Сингх.

Также пресс-секретарь Пентагона прокомментировала информацию о якобы украинском ударе по российскому бункеру в Курской области, где погибли 500 северокорейских солдат.

"Итак, мы не можем независимо подтвердить потери северокорейских солдат. То, что мы говорили, вы знаете, раньше, это то, что они находятся в этом регионе и, безусловно, готовы вступить в боевые действия с украинцами. Но я пока не могу подтвердить те сообщения о том, что есть жертвы", – пояснила Сингх.

Напомним, что по данным украинской разведки в Курской области находится до 11 тыс. северокорейских солдат. Эту информацию также подтверждает разведка Южной Кореи.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Пентагон ответил на ядерные угрозы Путина.

Также "Комментарии" писали о заявлении командира сводного подразделения 153-й отдельной механизированной бригады Назария Кишака, который сообщил о присутствии войск из КНДР на Харьковском направлении.



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Источник: https://www.defense.gov/News/Transcripts/Transcript/Article/3977752/deputy-pentagon-press-secretary-sabrina-singh-holds-an-off-camera-on-the-record/
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