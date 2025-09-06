В Пентагоне возмущены новым решение Трампа: о чем идет речь

Сотрудники Пентагона возмущены указом президента США Дональда Трампа о переименовании ведомства в Министерство войны. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Politico".

Пентагон. Фото: из открытых источников

Ссылаясь на источники, издание отмечает, многие сотрудники министерства "выразили разочарование, гнев и откровенное возмущение" из-за нового указа. Они считают, что новые изменения мало помогут в решении насущных проблем армии США.

Вероятно, чиновникам придется сменить печати министерства обороны на более чем 700 тысяч объектов в 40 странах и всех 50 штатах. Под изменения попадет все — униформа сотрудников, фирменные бланки, сувениры в магазине Пентагона и салфетки в столовых.

Бывший сотрудник министерства обороны заявил, что на выполнение указа придется потратить миллионы долларов. По его словам, нововведения не помогут решить реальных проблем армии.

"Хуже того, наши враги воспользуются этим, чтобы представить Соединенные Штаты как разжигателя войны и угрозу международной стабильности", — сказал он.

Стоит напомнить, президент США Дональд Трамп 5 сентября подписал указ, которым возвращает Министерство войны США. Ожидается, что этот указ обяжет все исполнительные департаменты и агентства признавать и использовать эти дополнительные названия во внутренних и внешних коммуникациях.

Сторонники Трампа утверждают, что данный шаг будет способствовать более честному позиционированию армии и может стать символом "новой силы Америки", ведь до 1947 года военное ведомство США действительно называлось "Department of War".

Чиновник министерства обороны, который попросил называть его "чиновником Военного министерства", сообщил, что расходы на выполнение указа президента США будут меняться по мере его реализации.

