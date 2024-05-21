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В Пентагоне впервые высказались об отправке военных США в Украину

Глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Чарльз Браун напомнил, что до полномасштабной войны американские военнослужащие были в Украине в рамках совместных тренировок

сегодня, 07:45
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Кравцев Сергей
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На сегодняшний день США не планируют отправку в Украину военных инструкторов. Это может произойти уже после завершения войны, развязанной РФ против Украины. Как передает портал "Комментарии", такое заявление по итогам заседания в формате "Рамштайн" сделал глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Чарльз Браун, сообщает "Голос Америки".

В Пентагоне впервые высказались об отправке военных США в Украину

Чарльз Браун. Фото: из открытых источников

Американский генерал обратил внимание, что ранее, до начала широкомасштабной военной агрессии РФ, американские военнослужащие были в Украине в рамках совместных тренировок. Это проходило систематически.

"Сейчас этого не происходит. Когда я говорил, что когда-нибудь мы сможем это делать снова, это как только военный конфликт закончится, когда будет лучшая ситуация. Тогда, я подозреваю, мы сможем привезти инструкторы", — отметил Браун.

При этом Чарльз Браун подчеркнул, что в настоящее время "нет планов привозить американских инструкторов в Украину".

Также издание "Комментарии" сообщало – Украина всё громче и чаще просит Запад снять запрет на удары его оружием по российской территории. На днях об этом заявила посол нашей страны в США Оксана Маркарова. А член французского парламента Жан-Луи Бурланж призвал руководство своей страны разрешить Украине наносить удары оружием Франции по РФ, приведя в пример Великобританию, которая позволила это делать. Продолжает муссироваться и тема отправки в Украину войск НАТО. Премьер-министр Эстонии Кая Калласс сообщила, что некоторые страны Альянса уже это сделали – их военные работают инструкторами на украинской территории. Может ли ужесточающая риторика наших партнеров привести и к более жестким их действиям в отношении России? Каковы ожидания на этот счет? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.




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