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В последнюю минуту соглашение о полезных ископаемых из США не подписали: Бессент сказал, кто виноват

Бессент заверил, что у американской стороны нет никаких препятствий для финализации договора.

30 апреля 2025, 21:31 comments2907
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Лиля Воробьева

  США заявили о полной готовности подписать соглашение с Украиной о сотрудничестве в сфере полезных ископаемых уже сегодня. В то же время, окончательное решение теперь зависит от украинской стороны.

В последнюю минуту соглашение о полезных ископаемых из США не подписали: Бессент сказал, кто виноват

Министр финансов США Скотт Бессент (фото из открытых источников)

Об этом сообщил министр финансов США Скотт Бессент.

Во время разговора с журналистами, отвечая на вопрос о возможности заключения договора с Украиной, Бессент подчеркнул, что со стороны США нет никаких препятствий для завершения процесса. По его словам, именно украинская сторона решила внести некоторые поправки в документ в последний момент.

"Наша сторона готова подписать. Украинцы минувшей ночью решили внести некоторые изменения в последнюю минуту. Мы уверены, что они это пересмотрят. И мы готовы подписать сегодня днем, если они тоже будут готовы", — отметил Бессент.

На вопрос журналистов о сущности перемен, американский министр отказался вдаваться в детали, однако заверил, что США не вносили никаких поправок в документ.

"Ничего не было изъято. Это то самое соглашение, которое мы согласовали в выходные. Никаких изменений с нашей стороны", — подчеркнул Бессент.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что подписание соглашения между США и Украиной под вопросом. В среду ожидается подписание соглашения о недрах между США и Украиной. Однако, как сообщает Financial Times, почти в последний момент стороны столкнулись с препятствием.

Отмечается, что первый вице-премьер-министр Украины Юлия Свириденко вылетела в Вашингтон, чтобы подписать соглашение с министром финансов США Скоттом Бессентом. Об этом изданию сообщили три украинских чиновника.
По данным СМИ, проблемы возникли, когда самолет Свириденко направлялся в Вашингтон, и команда Бессента сказала ей, что она должна быть готова подписать все соглашения или вернуться домой. Такой информации сообщили три человека, знакомых с этим вопросом.



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Источник: https://chatgpt.com/c/680a7268-d4d4-8011-8e4d-c8143364d048
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