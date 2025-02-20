Дональд Трамп ошеломил мир заявлением, что Украина начала войну с Россией. Президент США пытался переписать историю, проигнорировав полномасштабное вторжение Владимира Путина три года назад, спровоцировавшее конфликт, когда он начал острую атаку на Владимира Зеленского . Об этом написало издание Daily Star, опубликовав карикатуру на Путина и Трампа.

Обложка Daily Star

"Он сказал, что Украина могла бы "очень легко урегулировать" войну путем переговоров, добавив: "Вам не следовало ее начинать. Вы могли заключить сделку". Трамп продолжил резкую атаку на украинского лидера Владимира Зеленского, назвав его "диктатором", который, по его словам, "отказывается" от выборов, выполнил "ужасную работу" и руководил в "военном положении" ", – говорится в статье издания.

Журналисты отмечают, что Трамп сказал, что "скромно успешный комик" оставил свою страну "разбитой", а "миллионы" "неоправданно погибли".

"Лучше Зеленскому действовать быстрее, иначе у него не останется страны", — процитировали Трамп а в D aily S tar .

Напомним, портал "Комментарии" писал , что президент США Дональд Трамп заявил, что Третья мировая война "не так уж далеко", но говорит, что она не начнется, пока он во главе США. Как сообщает портал "Комментарии", свое заявление Трамп сделал во время выступления на саммите Института будущих инвестиционных инициатив в Майами, сообщает CNN.

Дональд Трамп в своем выступлении вспомнил продолжающиеся конфликты на Ближнем Востоке и в Украине, предупредив, что "Третья мировая война" "не так уж далеко", но заявил, что его президентство не допустит ее возникновения.

"Во всем мире я быстро двигаюсь к прекращению войн, урегулированию конфликтов и возобновлению мира на планете — я хочу мира, и я не хочу видеть, как… всех убивают", — заявил американский лидер.