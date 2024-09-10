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В пятницу может произойти новый поворот в войне: какое решение ждут от Байдена

Байден планирует обсудить с премьером Британии разрешение ВСУ на удары по РФ дальнобойным оружием

сегодня, 16:18
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Кравцев Сергей

Президент США Джо Байден в пятницу, 13 сентября, встретится с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Темой № 1 на переговорах двух лидеров должно стать разрешение ВСУ наносить удары вглубь России. Как передает портал "Комментарии", об этом на пресс-конференции с главой МИД Великобритании Дэвидом Лемми заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

В пятницу может произойти новый поворот в войне: какое решение ждут от Байдена

Джо Байден. Фото: из открытых источников

"Байден обсудит предоставление Украине разрешения на дальнобойные удары по территории РФ с британским премьером в пятницу", — заявил Блинкен.

Также госсекретарь подтвердил, что Российская Федерация получила баллистические ракеты от Ирана. Он считает, что враг применит их против Украины в течение нескольких недель.

Стоит отметить, Великобритания, Франция и США предоставляют Украине дальнобойные ракеты, запрещая использовать их для ударов по России. Президент Зеленский призвал снять эти ограничения для атак на российские аэродромы, но западные партнеры пока не согласны. Поэтому Украина не может уничтожать носители управляемых авиабомб, которые атакуют мирные города.

Читайте также на портале "Комментарии" — к чему привели дискуссии: Зеленский ответил, снял ли Запад ограничения на удары по России.

Также издание "Комментарии" сообщало – о важности разрешения от партнеров наносить удары по территории РФ дальнобойным оружием говорил во время пресс-конференции президент Владимир Зеленский. Он также признался, что понимание в этом вопросе все еще отсутствует. Почему в последнее время эта тема вновь активно подымается? Удастся ли Киеву "дожать" западных партнеров переступить через очередные "красные линии"? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.




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