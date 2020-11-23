В разгар пандемии хасиды устроили многотысячную свадьбу (ВИДЕО)

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Таисия Ерохина
В Сети появилось
видео с многотысячной свадьбы хасидов, которую устроили в Нью-Йорке в разгар
эпидемии коронавируса, нарушив все карантинные ограничения. Об этом передает The Jerusalem Post.
Как видим, синагога
вместимостью 7000 человек была полностью заполнена. Тысячи гостей пели и
танцевали ночью, как выяснилось, на свадьбе Джоэля Тейтельбаума — внука великого
раввина Аарона Тейтельбаума общины в Бруклине.
В видеоролике можно увидеть, как тысячи хасидов вместе поют, прыгают и веселятся, при этом никто из гостей не надел маску. О социальной дистанции речь не идет.
Отмечается, что проводить
эту свадьбу официально запретили городские власти еще в октябре. Поэтому она была
организована в условиях большой секретности. Чтобы скрыть информацию о
мероприятии, уведомления о свадьбе были сделаны устно, не использовались
никакие письменные приглашения или газетные объявления.
Ранее "Комментарии"
сообщали, что в США произошел антисемитский скандал. Так, американца осудили за
костюм
хасида на Хэллоуин.
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