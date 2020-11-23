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Главная Новости Мир США В разгар пандемии хасиды устроили многотысячную свадьбу (ВИДЕО)
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В разгар пандемии хасиды устроили многотысячную свадьбу (ВИДЕО)

Видео со свадьбы хасидов, нарушающей карантин в Нью-Йорке, попало в Сеть

сегодня, 12:25
Автор:

Таисия Ерохина

В Сети появилось видео с многотысячной свадьбы хасидов, которую устроили в Нью-Йорке в разгар эпидемии коронавируса, нарушив все карантинные ограничения. Об этом передает The Jerusalem Post.

В разгар пандемии хасиды устроили многотысячную свадьбу (ВИДЕО)

Как видим, синагога вместимостью 7000 человек была полностью заполнена. Тысячи гостей пели и танцевали ночью, как выяснилось, на свадьбе Джоэля Тейтельбаума — внука великого раввина Аарона Тейтельбаума общины в Бруклине.

В видеоролике можно увидеть, как тысячи хасидов вместе поют, прыгают и веселятся, при этом никто из гостей не надел маску. О социальной дистанции речь не идет.


Отмечается, что проводить эту свадьбу официально запретили городские власти еще в октябре. Поэтому она была организована в условиях большой секретности. Чтобы скрыть информацию о мероприятии, уведомления о свадьбе были сделаны устно, не использовались никакие письменные приглашения или газетные объявления.

Ранее "Комментарии" сообщали, что в США произошел антисемитский скандал. Так, американца осудили за костюм хасида на Хэллоуин.


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Источник: https://www.jpost.com/diaspora/secret-satmar-wedding-goes-off-without-a-hitch-thousands-attend-amid-covid-19-649877
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