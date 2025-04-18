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В Республиканской партии шокировали заявлением о Трампе

В Республиканской партии откровенно признались, что боятся критиковать Трампа

сегодня, 12:14
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Ткачик Олеся

Среди республиканцев в Сенате царит страх перед политическим возмездием со стороны Дональда Трампа. В частности, сенатор от Аляски Лиза Мурковски открыто заявила, что даже ее лично беспокоит возможность стать объектом мести президента, сообщает Reuters.

В Республиканской партии шокировали заявлением о Трампе

Дональд Трамп

По информации агентства, на саммите лидеров некоммерческих организаций в Аляске Мурковски призналась, что сейчас находится в политической среде, вызывающей у нее тревогу. Отвечая на вопрос о страхах американцев по поводу возможных изменений, которые могут наступить с возвращением Трампа к власти, она сказала: "Мы все боимся".

Ее комментарии прозвучали в видео, опубликованном Anchorage Daily News. Мурковски объяснила, что сейчас даже выразить собственное мнение — это вызов, ведь в воздухе витает чувство возможной мести за критику.

"Это реальная угроза. И это несправедливо – когда в политике царит атмосфера страха", – подчеркнула сенатор.

На ее заявление отреагировал представитель Белого дома Тейлор Роджерс, заявив:
"Единственное возмездие президента Трампа – это успех и исторические достижения американского народа".

Лиза Мурковски известна как одна из немногих представителей Республиканской партии в Сенате, открыто критиковавшая Трампа. Она выступала против некоторых его кадровых назначений, голосовала за отмену пошлин против Канады, а также неоднократно подвергала сомнению законность политических инициатив его администрации.

Так, во время выступления в понедельник Мурковски подверг критике подход Трампа к реформам в госсекторе и сокращение роли правительства. Она охарактеризовала некоторые действия как "незаконные" и неприемлемые в демократическом обществе.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, как американцы стали относиться к России на фоне заявления Трампа.




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Источник: https://www.reuters.com/world/us/republican-senator-murkowski-threat-trump-retaliation-we-are-all-afraid-2025-04-17/
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