В РФ уже угрожают Трампу Третьей мировой и потопленными кораблями НАТО

Российский пропагандист Владимир Соловьев набросился на США и Дональда Трампа за то, что они угрожают Кремлю ввести санкции против ее теневого флота, если она не остановит боевые действия в Украине.

Дональд Трамп

По его словам, если США введут санкции против теневого флота, то все вернутся в 18 век.

"У теневого флота может быть своя теневая ЧВК, в составе которой будут теневые подлодки, теневые корабли, которые устроят на попытку захватить теневой танкер, теневой бой. Если военные корабли НАТО будут пытаться что-то сделать в Балтике, следует понимать, что военные теневые корабли НАТО потопают, как и любые другие корабли. Беспилотники теневого флота теневым образом все уничтожат", — заявил Соловьев.

При этом пропагандист поинтересовался, кому Трамп хочет объявить Третью мировую войну, неужели теневой ЧВК.

На монолог Соловьева отреагировал нардеп Алексей Гончаренко. По его словам, сейчас в Сенате США есть двухпартийный законопроект, который подписали 50 сенаторов.

"Первый подписант – Линдси Грэм. Друг Трампа. Мои источники говорят, что Грэм согласовал этот законопроект лично с президентом США. Суть законопроекта такова – вторичные санкции до 500% на страны, закупающие российскую нефть", — отметил политик.

По его словам, например, Индия в 40 раз увеличила закупки нефти у РФ после 2022 года. А законопроект говорит – если вы покупаете российскую нефть, то все ваши товары облагаются пошлиной в 500%. Американский рынок — самый большой в мире, поэтому Индия не пойдет на то, чтобы его потерять, считает нардеп.

"Поэтому и активизировался Соловьев, демонстрирующий переживание у Путина и компании. Почему его активизация удивительна? А так как после инаугурации риторика пропагандистов по отношению к президенту США стала более сдержанной, его почти перестали критиковать. А тут снова пошло", — подчеркнул Гончаренко.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал об инициативе Линдси Грэмма по поводу российского теневого флота.



