В России есть списки украинцев, подлежащих уничтожению после вторжения: разведка США сообщила, кто под угрозой

Соединенные Штаты получили разведывательные данные о том, что Россия может атаковать известных политических оппонентов, антикоррупционных активистов, живущих в изгнании белорусских и российских диссидентов, если она продолжит планы вторжения в Украину. Об этом сообщает Foreign Policy.

Президент Украины Владимир Зеленский на военных учениях - Foreign Policy

Четыре человека, знакомых с американской разведкой, заявили, что Россия подготовила списки украинских политических деятелей и других известных лиц, подлежащих аресту или убийству в случае нападения России на Украину.

Пятый человек, американский чиновник, говоривший на условиях анонимности, сказал, что Соединенные Штаты планируют поделиться этой информацией с украинскими чиновниками и другими партнерами в регионе, которые могут помочь.

"Как мы видели в прошлом, мы ожидаем, что Россия попытается усилить сотрудничество посредством устрашения и репрессий. Эти действия, которые в прошлых российских операциях включали целенаправленные убийства, похищения/насильственные исчезновения, задержания и применения пыток, вероятно, будут направлены на тех, кто выступает против действий России, включая российских и белорусских диссидентов в изгнании в Украине, журналистов и антикоррупционеров ", – сказал американский чиновник, говоривший на условиях анонимности.

Администрация Байдена также была поражена тем, насколько формализованы списки, которые, кажется, нацелены на всех, кто может обжаловать российскую повестку дня. Партнеры разведки Five Eyes также отслеживали российские спецслужбы, такие как ФСБ и ГРУ, создавая списки целей и убийств. Один помощник Конгресса, говоря на условиях анонимности, сказал, что эти шаги типичны для российской доктрины: использование вооруженных сил для захвата военных объектов, в то время как спецоператоры формируют конфликт, а разведчики приходят в страну, чтобы избавиться от элементов оппозиции.

Первый чиновник отметил, что диссиденты из России и Беларуси, где жестокое подавление инакомыслия после массовых протестов в 2020 году побудило многих бежать в соседнюю Украину, столкнутся с особыми проблемами, если им придется убегать. В отличие от граждан Украины им нужна виза для поездок в другие страны Европы.

Старший советник лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской Франак Вякорко заявил, что его команда издала ряд конкретных рекомендаций белорусам, проживающим в Украине на случай нападения России, но они не были информированы о конкретной угрозе белорусским диссидентам.

Выступая на заседании Совета Безопасности ООН в четверг, госсекретарь США Энтони Блинкен нарисовал детальную и тревожную картину того, как может выглядеть российское вторжение в Украину.

В своем выступлении Блинкен коротко намекнул на то, что разведка США указывает на то, что Россия будет нацеливаться на политических оппонентов, применяя арест или убийство.

"И обычные атаки – это не все, что Россия планирует нанести народу Украины. У нас есть информация, указывающая на то, что Россия будет нацеливаться на определенные группы украинцев", — заявил Блинкен.

Предупреждение Украине и другим союзникам о потенциальном плане России по нападению на политических оппонентов согласовывается с новым пособием Вашингтона по поводу быстрого рассекречивания конфиденциальной разведывательной информации, чтобы сообщить о шагах Москвы до того, как они будут сделаны.

По словам высокопоставленных американских дипломатов и бывших сотрудников разведки, они надеются, что, сообщая о шагах Путина, прежде чем он их сделает, и убирая любой элемент неожиданности, они могут помочь сдержать вторжение.

Как сообщали ранее "Комментарии", депутаты "Слуги народа" и иностранные журналисты попали под обстрел на Донбассе.

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