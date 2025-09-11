10 сентября во время дебатов на мероприятии TPUSA был застрелен политический активист и сторонник президента США Чарли Кирк. На его смерть отреагировал заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев, начавший искать в убийстве Кирка "украинский след".

Чарли Кирк. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Дмитрий Медведев на своей англоязычной странице в X отреагировал на убийство Чарли Кирка.

"Политические преступления и убийства в последнее время совершают различные леволиберальные отбросы, которые поддерживают бандеровский Киев. Фицо, Кирк. Кто следующий? Возможно, команде MAGA пора осознать, что, поддерживая Украину, они поддерживают убийц", — написал Медведев.

Отметим, что, несмотря на заявления Медведева, убийца Кирка не был пойман, а нападающий на премьер-министра Словакии Роберта Фицо Юрай Цинтула имел "российский след". Он неоднократно принимал участие в мероприятиях запрещенной пророссийской парамилитарной организации Slovenskí Branci, которая связана с российским клубом "Ночные Волки" и поддерживала террористические организации ДНР и ЛНР.

Чарли Кирк, ключевой союзник Дональда Трампа, был известен своими противоречивыми заявлениями, отражающими консервативные и связанные с Трампом идеи. Его критиковали за резкую оппозицию к контролю над оружием, абортам и правам ЛГБТК+. Кроме того, Кирк распространял дезинформацию о COVID-19, делал ложные заявления о фальсификации выборов 2020 года и продвигал теорию заговора "Большого замещения".

Кирк также был противником поддержки Украины и отметился несколькими скандальными высказываниями: "Зеленский – незаконно избранный президент"; "Восточная часть Украины – исторически российская территория"; "В Украине есть биоллаборатории, финансирующие США".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в России активно распространяют идею "украинского следа" в разных конфликтах. О подобной причастности к событиям в Сирии заявляла Мария Захарова.

Также "Комментарии" писали, что Медведев пригрозил Австрии из-за вступления в НАТО.