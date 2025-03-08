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В России не верят в серьезность угроз Трампа

Россияне считают, что слова Трампа ничего не стоят. Так, они реагируют на угрозы президента США.

сегодня, 18:20
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Автор:
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Slava Kot

Президент США Дональд Трамп опубликовал сообщение, в котором критически отреагировал на массированный комбинированный обстрел России. Трамп пригрозил, что может ввести против РФ масштабные санкции и призвал пойти Кремль на переговоры. Однако в российских СМИ к заявлениям американского лидера отнеслись несерьезно.

В России не верят в серьезность угроз Трампа

Президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Как сообщает "Агентство", российские государственные телеканалы представили заявления Дональда Трампа о готовности ужесточить санкции против России в случае, если она не пойдет переговорный процесс по войне в Украине, как незначительные. Например, в политическом шоу "60 минут", назвали угрозы Трампа просто "словами", которые ничего не стоят.

"Во-первых, это слова. Во-вторых, чего стоят угрозы Трампа на самом деле, мы видели в последние сутки. Он вводил новые тарифы против Мексики и тут же их отменял. Трамп сам себя сейчас загнал в цейтнот. Он очень хочет быстро заключить украинское соглашение", — заявил российский корреспондент в США Валентин Богданов.

По словам российского пропагандиста, заявление Трампа связано с критикой демократов и республиканцев. Богданов считает, что таким образом он пытается оправдаться перед публикой, ведь в США его начали называть "российским агентом".

В вечерних новостях на "Первом канале" информация об угрозе Трампа прозвучала лишь на 19-й минуте, а самой теме выделили три минуты. Кроме того, основной упор делали не на усилении санкций от Трампа, а то, что Россия "толчет" Украину на войне. В итоге ведущий процитировал фразы Трампа, верящего Путину, который якобы желает закончить войну.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что у Путина ответили на санкционные угрозы Трампа.

Также "Комментарии" писали, что у Зеленского отреагировали на заявления Трампа о новых санкциях для России.



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Источник: https://www.agents.media/propaganda-nazvala-prosto-slovami-ugrozu-trampa-uzhestochit-sanktsii-protiv-rossii/
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