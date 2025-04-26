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В России заявили о новой заявке McDonald's на регистрацию бренда: компания категорически отреагировала

Пресс-служба компании отметила неизменность позиции по войне РФ против Украины

26 апреля 2025, 22:50
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Клименко Елена

Американский фастфуд-гигант McDonald's, покинувший российский рынок в 2022 году, снова появился в новостях РФ — на этот раз из-за сообщения о поданной заявке на регистрацию бренда в российском Роспатенте. Как утверждают российские СМИ и государственное информагентство, еще в декабре 2024 г. в ведомство поступила соответствующая заявка на регистрацию торговой марки "Макдональдс", которую сейчас начали рассматривать.

В России заявили о новой заявке McDonald's на регистрацию бренда: компания категорически отреагировала

Фото: 24 Канал

Заявка предусматривает возможность легального использования бренда для реализации еды, напитков, доставки и ресторанных услуг на территории России. Это вызвало волну слухов о потенциальном возвращении компании на российский рынок.

Впрочем, McDonald's оперативно отреагировал на эти заявления. В официальном ответе компания подчеркнула, что соблюдение прав на интеллектуальную собственность является частью ее глобальной стратегии, независимо от того, ведет она деятельность в той или иной стране, или нет.

"Регулярное обновление торговых марок — это стандартная практика, позволяющая оградить бренд от несанкционированного использования, включая страны, где мы не работаем. Россия — не исключение", — подчеркнули в McDonald's.

Компания также заявила, что ее позиция по поводу полномасштабной войны РФ против Украины осталась неизменной. В мае 2022 года McDonald's публично объявил о своем выходе с российского рынка, осудив агрессию и продав местную сеть ресторанов. По словам представителей бренда, это решение базируется на ценностях, которым компания не изменяет.

"Комментарии" уже писали, что американская компания McDonald's подала запрос в российский Роспатент на регистрацию своего товарного знака "Макдоналдс" в РФ.



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