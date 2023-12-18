В Сенате США есть прогресс в переговорах по разблокированию помощи Украине: подробности

Сенаторы от Республиканской и Демократической партий положительно оценивают направление переговоров по борьбе с нелегальной миграцией на границе США с Мексикой. Однако законодатели дают разные оценки касательно сроков окончательного соглашения. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "The Hill".

Сенат США. Фото: из открытых источников

Многие сенаторы констатировали прогресс в переговорах по границе, но их мнения относительно сроков заключения соглашения, разделились.

Так, сенатор Джо Менчин заявил, что потенциальное соглашение по границе может быть заключено уже на следующей неделе.

Сенатор Крис Кунс также сказал, что надеется на достижение потенциальной сделки уже на следующей неделе. В программе "Лицом к нации" на CBS News, он отметил, что "скорее всего", поддержит этот закон. По его словам, срыв переговоров "был бы огромным подарком для Владимира Путина, Си Цзиньпина и ХАМАСа".

Сенатор Крис Ван Холлен выразил надежду, что переговоры по безопасности границ и пакета внешней помощи продвигаются, ведь участники диалога остаются немногословными относительно того, когда может быть заключено потенциальное соглашение.

Сенатор-республиканец Джон Корнин также констатировал прогресс в переговорах, но не озвучивал вероятные сроки.

В то же время сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм предположил, что соглашение по границе не будет заключено до 2024 года. Он обвинил Белый дом в выборе "плохой политики" касательно защиты южной границы.

Издание "The Hill" напомнило, что даже в случае достижения согласия Сената и Белого дома по границе, закону, вероятно, предстоит нелегкая борьба в Палате представителей. Некоторые республиканцы дали понять, что они, вероятно, захотят более жестких условий в соглашении, чем предложенные Белым домом и подконтрольным демократам Сенатом.

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