В Сенате США рассказали, что заставило Путина пересмотреть свои планы и согласиться на переговоры

Запланированный на 15 августа визит российского диктатора Владимира Путина на Аляску стал возможным из-за решительных действий президента США Дональда Трампа. В Кремле поняли, что нужно начинать диалог после того, как Дональд Трамп заговорил о продаже оружия Европе для Украины, а также ввел новые тарифы для Индии. Такое заявление сделал сенатор Линдси Грэм, сообщает "Fox News".

Линдси Грэм. Фото: из открытых источников

"Я не могу представить другого человека на планете, который мог бы посадить за стол переговоров Путина, кроме Трампа. Но причина, по которой Путин едет на Аляску, в том, что президент Трамп объявил о продаже оружия Европе для помощи Украине, и это встревожило Путина", — отметил Грэм.

По его словам, президент США также ввел повышенные тарифы для Индии за покупку российской нефти.

"Он ударил по второму по величине покупателю российской нефти, который поддерживает военную машину России. Вот почему Путин едет в Аляску. Мир через силу", — добавил сенатор.

