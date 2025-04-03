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В Сенате США заговорили о предательстве Украины: что на это указывает

Сенатор-демократ Шифф считает, что Трамп "симулирует" возмущение Россией

сегодня, 12:00
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Кравцев Сергей

Подход президента США Дональда Трампа к достижению мирного соглашения между Украиной и Россией "начался с абсолютного предательства Украины". Подтверждением этого есть "ужасное обращение" Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским и приостановка военной помощи Украине. Как передает портал "Комментарии", такое мнение в интервью Foreign Policy высказал сенатор-демократ Адам Шифф.

В Сенате США заговорили о предательстве Украины: что на это указывает

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Сенатор считает, что Дональд Трамп сейчас просто играет свою роль, он симулирует возмущение Россией.

Шифф также возмущен угрозами пошлинами в отношении России со стороны Трампа, ведь, учитывая непоследовательное применение пошлин и их постоянный характер они являются несерьезными.

"У Путина есть номер Трампа. Даже если Трамп в какой-то момент захочет наказать Россию, Путину достаточно сказать несколько приятных вещей о Трампе, и он сможет заставить Трампа пойти на попятную", — заявил сенатор.

Он усомнился в готовности или способности Трампа противостоять Путину, потому что Трамп "слишком им восхищается".

"Путин рассматривает Трампа как ребенка, которым легко управлять и манипулировать, и, к сожалению, он прав в этом анализе", – считает Адам Шифф.

Он также отметил, что администрация Трампа "приняла совершенно неправильный подход, если мы хотим ответственного окончания войны" и значительно повысила вероятность того, что Россия сможет добиться успеха в своих целях.

Читайте также на портале "Комментарии" — на фоне разговоров о подготовке РФ к новому массированному наступлению "Reuters" пишет о том, что чиновники администрации президента США Дональда Трампа в последние дни все активнее предполагают вероятность того, что США не смогут обеспечить мирное соглашение по Украине в течение ближайших нескольких месяцев. Это привело к разработке новых планов давления как на Киев, так и на Москву. Можно ли сказать, что мы приближаемся к фиаско миротворческих инициатив Трампа? Как дальше может развиваться ситуация в попытках усадить Россию за стол переговоров? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.




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Источник: https://foreignpolicy.com/2025/04/02/adam-schiff-putin-trump-ukraine-signalgate-witkoff/
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