В сеть слили фото с экрана телефона Трампа: что на нем изображено

Президент США Дональд Трамп случайно показал изображение блокировки экрана своего телефона. Оказалось, что на обоях Трампа не его жена или дети, а он сам. После публикации в сети обратили внимание еще на одну деталь на фото.

Президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников

30 мая по прибытии на объединенную базу Эндрюс в Мэриленде Трамп вышел из самолета Air Force One, держа в руках мобильный телефон. Фотографам Reuters удалось сделать снимок экрана iPhone.

На экране блокировки видно фото 78-летнего Трампа, указывающего пальцем вверх. Также на других снимках видно что-то вроде текстового сообщения от Роджера Стоуна, политического агента Республиканской партии, который находится в затруднительном положении и помогал Трампу во время его первой президентской кампании.

Фотография телефона Дональда Трампа. Фото: Reuters

В сети указали странным ставить свою фотографию на картинки телефона. Например, один из пользователей платформы X указывает, "разве это не одна из самых нарциссических, самовлюбленных вещей, которые вы когда-либо видели? Не его семья, не его дети, а он сам".

Других привлекла деталь связана со временем на телефоне Трампа, показывавшего 9:11. Некоторые пользователи сетей указали, что эта ссылка на террористический акт 11 сентября 2001 года.

Это не в первый раз, когда фото экрана телефона Трампа попадает в объективы фотографов. В прошлый раз фотографам удалось снять экран его телефона сразу после инаугурации в январе этого года. Там было такое же фото Трампа, а также уведомления о пропущенном звонке от его советника Бориса Эпштейна.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что голое фото Трампа появилось на его профиле в X.