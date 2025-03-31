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В случае аннексии Гренландии Трамп может нацелиться на европейскую страну: о чем идет речь

В этом году Трамп уже заявил о желании сделать Канаду 51-м штатом, а также выразил намерение захватить Гренландию.

сегодня, 18:25
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Клименко Елена

Британское издание Mirror предполагает, что в случае успешной аннексии Гренландии Соединенными Штатами следующей целью Дональда Трампа может стать Исландия.

В случае аннексии Гренландии Трамп может нацелиться на европейскую страну: о чем идет речь

Президент США Дональд Трамп. Фото: CNN

В статье говорится, что, несмотря на неудачный визит Дж. Ди Венса на территорию Дании, скорее отчуждавший гренландцев, чем улучшивший отношения, администрация Трампа не показывает никаких признаков отказа от планов по расширению территории США.

В этом году Трамп уже заявил о желании сделать Канаду 51-м штатом, а также выразил намерение захватить Гренландию, хотя и принадлежащую Дании, но географически входит в состав Северной Америки.

Автор статьи предполагает, что если Трамп сможет захватить Гренландию, являющуюся частью НАТО, он может переключить свое внимание на Исландию, которая находится всего в 1208 км от ее восточного побережья.

Джон Стросон, профессор Университета Восточного Лондона, предупреждает, что при Трампе все возможное в геополитической сфере. Он отмечает, что хотя Исландия может стать вопросом в контексте укрепления арктической обороны, Трамп также интересен важными минеральными ресурсами, что может повлиять на его решение.

Профессор Стросон также считает, что прямое увлечение Гренландии маловероятно, поскольку это может создать прецедент, позволяющий Китаю предпринять агрессивные действия в отношении Тайваня.

Бывший министр юстиции Дэвид Гаук добавляет, что Трамп часто более лоялен к бывшим врагам, чем к нынешним союзникам, поскольку последние должны больше терять, что делает их более уязвимыми для давления и манипуляций.

Портал "Комментарии" писал, что президент США Дональд Трамп не исключил возможности военного вмешательства и последующей аннексии автономной территории Дании крупнейшего острова мира Гренландии. Исполняющий обязанности главы правительства Гренландии Муте Эгеде решительно ответил Трампу.



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