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В США 4-летнюю девочку за несколько часов "убил" коронавирус: подробности трагедии

Первой заразилась мать

сегодня, 21:56
Автор:

Лиля Воробьева

В американском штате Техас от заболевания на ковид ушла из жизни маленькая девочка, мама которой не хотела делать прививки. Она угасла буквально через несколько часов после того, как у нее обнаружили опасную болезнь.

В США 4-летнюю девочку за несколько часов "убил" коронавирус: подробности трагедии

Девочка умерла во сне (фото из открытых источников)

Мама ребенка,  что по своим убеждениям не делала прививок, заболела ковидом. От нее болезнь перешла к малышке, у которой сразу появилась высокая температура. Лекарства не смогли победить вирус. Уже под утро она угасла, так и не придя в сознание.

По словам матери, она протестовала против прививок, убеждала их не делать. Заболела ковид-вирусом,  что подтвердили врачи. Дома она старалась изолироваться от всех, в частности, от маленькой дочери, чтобы не подвергать ее опасности.

Врачи округа Галвестон, где жила семья, подтвердили, что обнаружили в малышки ковид, когда осмотрели ее.

Кали не посещала школу с 1 сентября и там ни с кем не общалась. Так что была инфицирована дома. Медики этого американского округа уже назвали эту смерть трагедией, которой можно было бы избежать.

Напомним, что издание "Комментарии" информировало о том, что  в США обеспокоены опасностью "мю" -штаму коронавируса. Доктор Энтони Фаучи, главный медицинский советник президента Байдена, заявил в воскресенье, 5 сентября, что ревакцинальные уколы для американцев, которые получили дводозовую вакцину COVID-19 Moderna, могут быть не готовы к 20 сентября, когда администрация Байдена заявила, что начнет внедрять дополнительные вакцины — уколы для вакцинированных взрослых, которые могут облегчить протекание болезни после заражения "мю" -штамом.

 


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Источник: https://metro.co.uk/2021/09/14/girl-4-dies-with-covid-after-anti-vaxxer-mum-gets-virus-15255871/
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