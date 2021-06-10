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Главная Новости Мир США В США 79-летняя монахиня проиграла в казино 835 тысяч долларов пожертвований
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В США 79-летняя монахиня проиграла в казино 835 тысяч долларов пожертвований

Монахиня созналась, что подделывала ежемесячные и годовые финансовые отчеты своей школы

сегодня, 01:36
Автор:

Ольга Чародий

В Соединенных Штатах Америки 79-летняя монахиня призналась в краже более 800 тыс. долларов, которые были выделены ее католической школе в виде пожертвований, сообщает CBS Los-Angeles.

В США 79-летняя монахиня проиграла в казино 835 тысяч долларов пожертвований

Монахиня признала свою вину (фото из открытых источников)

До выхода на пенсию Мэри Креппер около 30 лет руководила католической школой Св. Джеймса, за время своей работы женщина присвоила 835 тысяч долларов. Деньги она тратила преимущественно, чтобы погасить долги в казино.

Аферу Креппер раскрыли три года назад. Сейчас женщине грозит до 40 лет лишения свободы за мошенничество с использованием электронных средств и отмывание денег. Она уже признала свою вину, заключив сделку с правосудием. Монахиня созналась, что подделывала ежемесячные и годовые финансовые отчеты своей школы, чтобы скрыть свое мошенничество. Любопытно, что много лет назад монахиня приняла обет бедности.

Креппер официально раскаялась в содеянном и сейчас сотрудничает с правоохранительными органами, а также Римско-католической архиепископией Лос-Анджелеса, к которой принадлежит.

Ранее в Одессе полиция во время обыска помещения одного из предприятий с незрячими сотрудниками обворовали офис, при этом, свои действия они комментировали нецензурной лексикой, написал экономист Владимир Компаниец. По его словам, в настоящее время все участники данного инцидента установлены. Они действительно являются сотрудниками полиции.

Напомним, в Москве сотрудники полиции задержали женщину, которая похитила 5 тыс. руб. у пенсионерки, переодевшись монахиней. Инцидент произошел на Даниловском кладбище. По словам пенсионерки, на территории Даниловского кладбища к ней подошла женщина в одежде монахини и попросила сделать пожертвование на ремонт храма. 


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Источник: https://losangeles.cbslocal.com/
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