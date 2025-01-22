В США анонсировали неожиданное решение Трампа, которое точно порадует Украину

Президент США Дональд Трамп заявил, что рассмотрит возможность предоставления военной помощи Украине после переговоров с президентом Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным. По его словам, диалог с украинским руководством уже продолжается. При этом, как сообщил в эфире 24 канала общественный деятель, президент Республиканского клуба имени Рональда Рейгана Борис Пинкус, команда Трампа проводит значительную работу за кулисами. По его информации, в ближайшее время несколько конгрессменов США могут посетить Киев.

Украина и США

Ожидается, что в состав делегации войдут представители комитетов по вопросам вооружения и разведки. Также возможно участие представителя Государственного департамента США. Целью визита является выяснить актуальные потребности Украины и объемы необходимой помощи.

При этом отмечается, что Трамп почти не упомянул Украину в своей инаугурационной речи, лишь заявив о намерении прекратить войны, однако без конкретики по Украине и Израилю. По словам Пинкуса, это часть стратегии, которая предполагает подготовку комплексного предложения, выгодного как Украине, так и Израилю.

"Это тоже не случайно. Он готовит очень интересное предложение, которое пойдет на пользу Украине и Израилю. Скоро мы станем свидетелями этого. Поэтому нужно следить за действиями Трампа, а не только за его словами", – добавил Пинкус.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что 20 января президент США Дональд Трамп приостановил на 90 дней какую-либо помощь другим странам, в том числе и Украине. Кроме того, стало известно, что в США уволили или отстранили тех военных, кто отвечал за помощь Украине, поскольку будет "новый формат отношений США с Украиной".



