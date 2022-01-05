В США авиаперевозчики против запуска 5G: какая причина

Американские авиаперевозчики выразили свои опасения по поводу запуска покрытия нового поколения 5G. По их словам, это покрытие может препятствовать полетам. Об этом пишет Голос Америки.



В США планируют запустить 5G, фото из открытых источников

Однако интернет-провайдеры Verizon и AT&T со своей стороны отмечают необходимость внедрения 5G. Провайдеры уже одержали победу в тендере на введение покрытия нового поколения. Сумма тендера – 80 млрд долларов. Поэтому в 2022 году в планах компаний строительство вышек для 5G.

Представители провайдеров не одобрили петицию авиаперевозчиков к правительству США об отсрочке запуска этого покрытия и написали письмо в Федеральную администрацию по авиации в Штатах и в Министерство транспорта. В тексте говорится, что они согласны с тем, что оборудование 5G не будут размещать возле аэропортов Чикаго, Сан-Франциско, Лос-Анджелеса, Лас-Вегаса, Нью-Йорка, Бостона и Сиэттла.

Авиаперевозчики требуют, чтобы у этих аэропортов не устанавливали башни для 5G. Поскольку интернет препятствует работе приборов, помогающих посадить самолеты при плохой погоде.



Пилоты самолетов и вертолетов используют специальный прибор – радиоальтиметр, или высотомер, чтобы определить высоту полета и расстояние до земли. В Федеральной администрации по авиации высказались, что пилотам не стоит ими пользоваться, потому что показатели будут неточные из-за влияния интернет-вышек. Как выход из ситуации – установить на самолетах диапазонный фильтр для альтиметров, однако переоборудование требует длительного времени для реализации. Известно, что тип связи C-band, используемый для раздачи 5G, не идентичен связи для радиоальтиметров, однако достаточно близок к нему и вызывает беспокойство у специалистов.

Как сообщал портал "Комментарии", правительство 4 августа приняло распоряжение об изменениях к принятому в 2020 году документу "Об утверждении плана мер по внедрению в Украине системы подвижной (мобильной) связи пятого поколения".

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