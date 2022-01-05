logo

BTC/USD

46338.39

ETH/USD

3809.25

LTC/USD

148.17

USD/UAH

27.50

EUR/UAH

30.95

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США В США авиаперевозчики против запуска 5G: какая причина
commentss НОВОСТИ Все новости

В США авиаперевозчики против запуска 5G: какая причина

В Штатах авиаперевозчики написали петицию правительству против установки вышек 5G возле аэропортов

сегодня, 09:50
Автор:

Козлова Альбіна
Поделитесь публикацией:

Американские авиаперевозчики выразили свои опасения по поводу запуска покрытия нового поколения 5G. По их словам, это покрытие может препятствовать полетам. Об этом пишет Голос Америки.

В США авиаперевозчики против запуска 5G: какая причина

В США планируют запустить 5G, фото из открытых источников

Однако интернет-провайдеры Verizon и AT&T со своей стороны отмечают необходимость внедрения 5G. Провайдеры уже одержали победу в тендере на введение покрытия нового поколения. Сумма тендера – 80 млрд долларов. Поэтому в 2022 году в планах компаний строительство вышек для 5G.

Представители провайдеров не одобрили петицию авиаперевозчиков к правительству США об отсрочке запуска этого покрытия и написали письмо в Федеральную администрацию по авиации в Штатах и в Министерство транспорта. В тексте говорится, что они согласны с тем, что оборудование 5G не будут размещать возле аэропортов Чикаго, Сан-Франциско, Лос-Анджелеса, Лас-Вегаса, Нью-Йорка, Бостона и Сиэттла.

Авиаперевозчики требуют, чтобы у этих аэропортов не устанавливали башни для 5G. Поскольку интернет препятствует работе приборов, помогающих посадить самолеты при плохой погоде.

Пилоты самолетов и вертолетов используют специальный прибор – радиоальтиметр, или высотомер, чтобы определить высоту полета и расстояние до земли. В Федеральной администрации по авиации высказались, что пилотам не стоит ими пользоваться, потому что показатели будут неточные из-за влияния интернет-вышек. Как выход из ситуации – установить на самолетах диапазонный фильтр для альтиметров, однако переоборудование требует длительного времени для реализации. Известно, что тип связи C-band, используемый для раздачи 5G, не идентичен связи для радиоальтиметров, однако достаточно близок к нему и вызывает беспокойство у специалистов.

Как сообщал портал "Комментарии", правительство 4 августа приняло распоряжение об изменениях к принятому в 2020 году документу "Об утверждении плана мер по внедрению в Украине системы подвижной (мобильной) связи пятого поколения".


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://ukrainian.voanews.com/a/internet-5g-ssha-avia/6379767.html
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!