В США цинично объяснили, почему Трамп жертвует Украиной ради России

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Ткачик Олеся
Для президента США Дональда Трампа Америка – это могущественное государство, на которое Россия не решится напасть, тогда как Украина для него – лишь пешка, которой можно пожертвовать. Такое мнение в своей колонке The New York Times высказала журналистка Фарах Стокман.
Дональд Трамп
По ее убеждению, многие считают, что внешняя политика Трампа продиктована его алчностью или симпатией к авторитарным лидерам. Однако, по словам Стокмана, для него главным фактором является не богатство или идеология, а сила. Он исповедует принцип доминирования над слабыми и уважения к сильным, что является классическим проявлением реализма в международных отношениях.
По ее словам, реалисты воспринимают мир как жестокую и хаотическую арену, где безопасность достигается только через силу – быть самым могущественным игроком и избегать конфликтов с имеющими аналогичную силу.
Кроме того, она отметила, что в течение многих лет реалистичная школа мышления оставалась преимущественно в рамках академических дискуссий или была отвергнута, но в последнее время она набирает популярность в Вашингтоне.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , зачем Трампу дружба с Путиным.
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