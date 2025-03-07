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В США цинично объяснили, почему Трамп жертвует Украиной ради России

Для Трампа Украина является только пешкой, которой несложно пожертвовать

7 марта 2025, 16:10
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Ткачик Олеся

Для президента США Дональда Трампа Америка – это могущественное государство, на которое Россия не решится напасть, тогда как Украина для него – лишь пешка, которой можно пожертвовать. Такое мнение в своей колонке The New York Times высказала журналистка Фарах Стокман.

В США цинично объяснили, почему Трамп жертвует Украиной ради России

Дональд Трамп

По ее убеждению, многие считают, что внешняя политика Трампа продиктована его алчностью или симпатией к авторитарным лидерам. Однако, по словам Стокмана, для него главным фактором является не богатство или идеология, а сила. Он исповедует принцип доминирования над слабыми и уважения к сильным, что является классическим проявлением реализма в международных отношениях.

"Не поймите меня неправильно. Многое из того, что Трамп делает за границей, как и то, что он делает дома, неуклюже, близоруко и жестоко. тальский реализм", как однажды назвал его политолог Стивен Уолт, — но, тем не менее, форма реализма", — пояснила журналистка.

По ее словам, реалисты воспринимают мир как жестокую и хаотическую арену, где безопасность достигается только через силу – быть самым могущественным игроком и избегать конфликтов с имеющими аналогичную силу.

"Трамп хочет избежать войны с Россией. Это означает ожесточение наших сердец по отношению к тяжелому положению Украины. На прошлой неделе в Белом доме господин Трамп играл роль афинянина. Когда он сказал президенту Украины Владимиру Зеленскому: "У вас сейчас нет карт", он говорил о стратегическом положении страны, а не о благородных идеях или общтх ценностях", — сказала Стокман.

Кроме того, она отметила, что в течение многих лет реалистичная школа мышления оставалась преимущественно в рамках академических дискуссий или была отвергнута, но в последнее время она набирает популярность в Вашингтоне.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , зачем Трампу дружба с Путиным.




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Источник: https://www.nytimes.com/2025/03/07/opinion/us-foreign-policy-realism.html
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