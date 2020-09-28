В США доставщику пиццы оставили 12 тысяч долларов чаевых

Американский пенсионер получил 12 тысяч долларов чаевых за доставку пиццы. Таким образом его отблагодарил постоянный клиент, а помогли собрать необходимую сумму пользователи Tik Tok. Эту историю рассказало издание Today.

Доставщик пиццы Дерлин Ньюи. Фото: today.com

Дерлину Ньюи, который живет в американском городе Рой штата Юта, 89 лет. Однако заслуженный отдых на пенсии он себе позволить не мог. Мужчине все время приходилось подрабатывать, чтобы оплатить счета. Ему удалось устроиться доставщиком пиццы и работать по 30 часов в неделю. И именно это изменило его жизнь.

Среди его постоянных клиентов оказался американец Карлос Вальдес. Ему так понравился приветливый курьер, что он решил поведать о нем всему миру. Карлос начал публиковать ролики в Tik Tok о пенсионере, начиная с фразы "Здравствуйте, вы хотите немного пиццы?".

Такие видео пришлись по вкусу пользователям.

"Это просто безумие какое-то. Его любят абсолютно все", — говорит Карлос.

При этом люди возмущались, что мужчине приходится так много работать в 89 лет. Поэтому и собрали для него 12 тысяч долларов. Эти деньги постоянный клиент вручил Дерлину Ньюи, когда тот принес очередной заказ.

Сам Дерлин был крайне растроган таким поступком, но деньги с благодарностью принял. Будет ли он и дальше разносить пиццу — неизвестно.

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, как приготовить пиццу дома всего за 15 минут.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!