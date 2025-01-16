В США дрон врезался в пожарный самолет

Частный дрон столкнулся с канадским пожарным самолетом CL-415 "Super Scooper", помогавшим тушить масштабные лесные пожары в Лос-Анджелесе. В результате столкновения образовалось отверстие в корпусе самолета размером 7–14 см. Никто из экипажа не пострадал, но инцидент вынудил остановить другие пожарные самолеты.

Пожарный самолет. Фото: Reuters / Gene Blevins

Федеральное бюро расследований (ФБР) взяло дело под контроль. Части дрона уже изъяты для анализа. Правоохранители опрашивают операторов дронов, которые в прошлом нарушали запрет на полеты в зонах тушения пожаров. По словам заместителя председателя ФБР в Лос-Анджелесе Акила Дэвиса, подобные нарушения могут иметь катастрофические последствия.

Столкновение с дронами заставляет пожарную авиацию приземляться, что значительно усложняет борьбу с огнем. Каждый инцидент выводит из строя самолеты на 30 минут и влечет задержки, которые могут стоить человеческим жизням.

"Важнее всего знать, что если вы управляете беспилотником на одном из таких кустарниковых пожаров, все воздушные операции будут прекращены, и мы точно не хотим, чтобы это произошло", — объясняет Дэвис.

Управление дронами в запрещенных зонах может привести к большим штрафам или даже к тюремному заключению. Согласно законодательству США, полеты без разрешения в условиях активного пожаротушения не только нарушают правила воздушного пространства, но ставят под угрозу жизнь пожарных.

"Это федеральное преступление, наказываемое тюремным заключением на срок до 12 месяцев, вмешательство в работу пожаротушения на общественных землях", — говорится в заявлении Федерального авиационного управления.

Масштабные пожары в округе Лос-Анджелеса унесли жизни по меньшей мере 24 человек с начала января. Около 200 тысяч человек получили приказы об эвакуации.

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