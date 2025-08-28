В США эмоционально отреагировали на атаку РФ по Киеву

Спецпредставитель президента США Дональда Трампа Кит Келлог осудил ракетные удары по Киеву 28 августа, назвав их возмутительными и ставящими под угрозу достижение мира, которого добивается Вашингтон.

Кот Келлог (фото из открытых источников)

Об этом он заявил в соцсети "Х" .

"Нападение возмутительно и угрожает тому миру, к которому стремится президент (Дональд Трамп — ред.). Цель ударов – не солдаты или военная техника, а жилые районы Киева, гражданские поезда, представительства ЕС и Британского совета, а также невинные граждане", – подчеркнул Келлог.

Таким образом, спецпредставитель подчеркнул, что удары по гражданской инфраструктуре несовместимы с какими-либо мирными инициативами.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что появилась жесткая реакция Стармера и Макрона на удар России по Украине. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эмманюэль Макрон выступили с жесткими заявлениями после массированного российского удара по Украине, который стал одним из самых больших за последние месяцы войны.

Кир Стармер в соцсети X прямо обвинил российского диктатора Владимира Путина в убийствах гражданских жителей Украины. По его словам, Кремль затягивает время и хочет продолжать войну.

Эмманюэль Макрон заявил, что массированная атака ракетами и дронами показала, какое у Путина "представление о мире". Президент Франции выразил соболезнования семьям погибших и осудил атаку России.

По данным воздушных сил в ночь на 28 августа Россия применила 629 ракет и беспилотников. Силы ПВО смогли уничтожить 589 целей, однако Киев испытал серьезные разрушения. В столице погибли 15 человек, в том числе четверо детей. Еще десятки получили ранения. В результате атаки были разрушены или повреждены здания, расположенные в центральных районах Киева, в частности, Представительство Европейского Союза в Украине, офис Британского Совета, редакция издания "Украинская правда", книжный магазин Readeat, головные офисы Банк Кредит Днепр и ОТП Банк и другие.

