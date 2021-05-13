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Главная Новости Мир США В США еженедельно будут разыгрывать миллион долларов среди вакцинированных от коронавируса
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В США еженедельно будут разыгрывать миллион долларов среди вакцинированных от коронавируса

Власти штата Огайо хотят создать розыгрыш средств, чтобы мотивировать граждан делать прививки против коронавируса

сегодня, 11:40
Автор:

Кириєнко Анна

В одном из американских штатов Огайо власти планируют разыгрывать миллион долларов среди тех, кто получил хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса. Подобный розыгрыш хотят организовывать каждую неделю. Об этом сообщается в издании Reuters.

В США еженедельно будут разыгрывать миллион долларов среди вакцинированных от коронавируса

Штат Огайо хочет разыгрывать миллион долларов среди вакцинированных. Фото: businessfm.kz

Автором инициативы стал губернатор штата Майк Девайн. Таким образом власть хочет мотивировать большее количество граждан делать прививки против коронавируса.

Средства на розыгрыш будут поступать из федеральных фондов помощи при пандемии.

Стоит отметить, что выигрыш получат сразу пять жителей штата.

Однако пока данная инициатива под вопросом, поскольку требует более детального изучения и организации.

Всего в США привито около 117 000 000 граждан.

Напомним, что генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебреесус сделал прививку от коронавируса. Он добавил, что вакцинами против COVID-19 следует обеспечить как можно быстрее все страны мира и призвал тех людей, у которых есть возможность вакцинироваться, сделать это.

Ранее сообщалось, что совсем скоро в медицинской сфере Украины появится дополнительных 90 миллионов долларов. Эту значительную сумму наша страна получит от Всемирного банка. Уже согласованные на выдачу финансы планируют направить на улучшение борьбы с коронавирусным заболеванием. Подробнее об этом читайте здесь.

Также ученые из Национальной академии наук Украины заявили о том, что реальное число смертей от коронавируса в прошлом году в стране было практически в три раза больше, чем публиковали в официальной статистике Министерства здравоохранения. Детали читайте на сайте "Комментарии".


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Источник: https://www.reuters.com/
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