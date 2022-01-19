В США готовят санкции в отношении пророссийских сепаратистов в Украине

В США готовятся финансовые санкции против пророссийских агентов в Украине. Там надеются на успех переговоров в ходе встреч с российской стороной. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ).

В США объявили о новых санкциях, фото из открытых источников

Как пишет издание, по мнению чиновников, действия против отдельных лиц в Украине подчеркивают определенный интерес администрации США в дипломатических путях поиска консенсуса с Москвой.

Известно, что будут применены санкции к четырем лицам, имена которых будут объявят 20 января. Планируется заморозить активы этих людей. Государственный департамент и министерство финансов отказались от комментариев.

Представитель США отметил, что сейчас ведется работа по выявлению прокремлевских источников дезинформации и не допущению дестабилизации в Украине.

"Россия закладывает основу для того, чтобы иметь возможность сфабриковать повод для вторжения, в том числе путем диверсионной деятельности и информационно-влиятельных операций", — отметил источник.

Рейчел Зиемба, старший научный сотрудник Центра новой американской безопасности, сказала, что этот шаг является способом "сообщить об обеспокоенности отсутствием прогресса со стороны дипломатии, а также попыткой сохранить сплоченность".

Блинкен договорился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым о встрече 21 января в Женеве. По словам чиновника Госдепартамента, есть надежда на дипломатическое решение противостояния Украины и России.

Во вторник, 18 января, Белый дом охарактеризовал эскалацию ситуации безопасности вдоль границы Украины как "чрезвычайно опасную".



"Мы сейчас на этапе, когда Россия в любой момент может начать атаку на Украину", — сказала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Высокопоставленный чиновник администрации также выразил обеспокоенность последними военными учениями России в Беларуси, предупредив, что эти перемещения могут являться прикрытием для военных операций, направленных против Украины.

Как сообщал портал "Комментарии", эксперты рассказали, почему в СМИ снова появились сообщения о дипломатической эвакуации и к чему готовиться украинцам.

Также мы писали, что еще может означать ранее не анонсированный визит Блинкена в Киев. Эксперты высказали свое мнение о частых приездах американских чиновников в Украину и визите госсекретаря США.





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