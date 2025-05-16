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В США готовят важное решение относительно Крыма и оккупированных РФ территорий

Единственным исключением может стать официальное признание со стороны Украины

сегодня, 08:00 comments1041
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Клименко Елена

Два сенатора от Демократической партии США — Майкл Беннет и Ричард Дурбин — подали в Сенат законопроект, который должен официально закрепить позицию Соединенных Штатов относительно непризнания российских претензий на Крым, временно оккупированные территории Украины, а также их воздушное пространство и территориальные воды. Об этом сообщает ZN.ua, ссылаясь на сообщения политиков в социальных сетях.

В США готовят важное решение относительно Крыма и оккупированных РФ территорий

Фото: из открытых источников

Документ предусматривает запрет для всех американских государственных органов и агентств совершать какие-либо действия, выделять средства или оказывать помощь, которая прямо или косвенно могла бы свидетельствовать о признании Крыма или других оккупированных украинских территорий как части Российской Федерации. Такая возможность допускается только в одном случае, если сама Украина официально признает эти изменения.

Сенатор Майкл Беннет заявил, что этот закон является важным шагом в укреплении американской поддержки Украины:

"Уже более трех лет украинцы демонстрируют невероятную устойчивость, защищая свою свободу от ничем не оправданной агрессии Путина. Трампа лишь ослабляет Украину и подогревает уверенность диктаторов. Мы обязаны действовать в интересах демократии и международной безопасности", — отметил он.

Его коллега, сенатор Дурбин, раскритиковал обещания Дональда Трампа быстро завершить войну.

"Прошло более ста дней с момента, как Трамп пообещал прекратить войну 'за один день', но боевые действия продолжаются. Вместо поддержки Украины он оказывает давление на союзников и подыгрывает Москве. Этот законопроект — четкий сигнал: США никогда не признают украинские территории российскими".

Сенаторы подчеркнули, что документ является не только актом солидарности с Украиной, но и принципиальным заявлением о недопустимости легитимизации аннексии в XXI веке.

Портал "Комментарии" писал, что на территории временно оккупированного Крыма плотность размещенных систем противовоздушной обороны выше, чем в некоторых российских регионах, поскольку полуостров ценен для РФ с логистической точки зрения, заявил спикер Военно-морских сил ВСУ, полковник Дмитрий Плетенчук.



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Источник: https://zn.ua/ukr/usa/senatori-ssha-na-zakonodavchomu-rivni-zaboronjat-viznavati-pretenziji-rosiji-na-suverenitet-nad-krimom-ta-zakhoplenimi-teritorijami.html
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