В США готовятся самые масштабные протесты против Трампа

5 апреля Соединенные Штаты станут ареной масштабных акций протеста против президента Дональда Трампа. Организаторы ожидают более 1200 демонстраций по всей стране, что может сделать этот день одним из самых больших проявлений несогласия с политическим курсом действующей администрации во главе с Трампом.

Протесты против Трампа. Фото: Matt Rourke/AP

Тысячи американцев готовятся выйти на улицы под лозунгом "Руки прочь!", чтобы выразить свою обеспокоенность радикальными изменениями во внутренней и внешней политике США, активно продвигаемой Трампом.

Демонстранты планируют заявить о неприемлемости попыток переформатировать правительство и усилить президентские власти, что, по их словам, чревато демократическими принципами страны.

"Это огромная демонстрация, посылающая очень четкий сигнал Маску, Трампу, республиканцам в Конгрессе и всем союзникам MAGA, что мы не хотим, чтобы их руки касались нашей демократии, наших общин, наших школ, наших друзей и соседей", — сказал один из соорганизаторов акций протеста Эзра Левин.

Акции запланированы не только во всех 50 штатах, но и за рубежом, в частности, в Канаде, Великобритании, Франции, Германии, Мексике и Португалии. Самые масштабные протесты против Трампа ожидаются в Вашингтоне.

Такие масштабные выступления стали ответом на активные попытки Трампа реализовать политическую стратегию, известную как "Проект 2025". Этот план предполагает глубокие консервативные реформы, радикальную перестройку исполнительной власти и ограничение прав и свобод.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о заявлении Трампа для американцев по пошлинам: "Держитесь, это будет нелегко".

Также "Комментарии" писали, что тарифы Трампа повлекли за собой рекордное падение состояния богачей.