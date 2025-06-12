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В США говорят, что мирного соглашения между Украиной и РФ не будет: появился пессимистический прогноз

Введение дополнительных санкций может оказывать значительное давление на экономику Кремля, говорит Курт Волкер.

сегодня, 19:35
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Автор:
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Лиля Воробьева

Бывший специальный представитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер, который в настоящее время выступает в качестве эксперта Центра анализа европейской политики, выразил убеждение в целесообразности и возможности достижения режима прекращения огня.

В США говорят, что мирного соглашения между Украиной и РФ не будет: появился пессимистический прогноз

Переговоры с РФ (фото из открытых источников)

В интервью изданию Главком он отметил, что введение новых санкций, в том числе вторичных, а также ограничения цен на российскую нефть, могут серьезно повлиять на экономику России и заставить Владимира Путина согласиться на перемирие.

По мнению Волкера, именно эти рычаги необходимо использовать и дальше. В то же время он подчеркнул, что достижение полноценного мирного соглашения с нынешней властью в России маловероятно — Путин не заинтересован в установлении мира и будет стремиться к новым увлечениям.

Аналитик считает наиболее реалистичным сценарием прекращения огня и создания системы сдерживания. В этом случае Украина сосредоточится на укреплении обороноспособности, восстановлении экономики, продвижении в европейской интеграции и укреплении международной поддержки. По его убеждению, ключевой задачей является скорейшее повышение устойчивости Украины во избежание новых возможных угроз со стороны РФ.

Кроме того, он подчеркнул, что Украина не должна признавать легитимность российской оккупации своих территорий. Волкер убежден, что конфликт будет продолжаться долго и вряд ли будет иметь исключительно военное разрешение, однако признание захваченных Россией земель официально не состоится.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, почему Трамп все оценил неправильно и как этим пользуется Путин. Эксспецпредставитель Государственного департамента США по украинскому вопросу Курт Волкер раскритиковал заявление Дональда Трампа о том, что удары Вооруженных сил Украины по стратегическим объектам России могли стать причиной массированных атак со стороны Кремля. В интервью "Главкому" Волкер подчеркнул, что такое утверждение не соответствует реальности и не учитывает фактическое течение событий.



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