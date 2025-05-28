В США говорят об «исчезновении» Джил Байден: кто теперь поддерживает больного раком экс-президента

Бывший президент США Джо Байден посетил церковную службу после того, как получил ужасный диагноз.

Байден с сестрой

В частности, его сфотографировали возле церкви Святого Иосифа в Брендивайн, расположенной недалеко от его дома в Уилмингтоне, штат Делавер, выйдя из храма, держа под руку свою 79-летнюю сестру Валери Байден Оуэнс.

Этот визит в церковь пришелся именно на выходные ко Дню памяти в США — и состоялся ровно через неделю после того, как офис Байдена обнародовал информацию о его онкологическом заболевании.

Как отмечают журналисты, после мессы Байдена заметили у могил на территории церкви — именно здесь похоронен его сын Бо, умерший от рака мозга в 2015 году в возрасте 46 лет, традиционно посещает могилу после воскресных богослужений.

Ожидается, что он вернется в храм 30 мая — в день годовщины смерти сына, как это делает каждый год.

При этом журналисты обращают внимание на то, что Байдена в церкви сопровождала сестра, а не жена.

В прошлый четверг Байдена впервые увидели на публике после новостей о раке — по информации телеканала WTNH из Коннектикута, он ужинал в ресторане Woodland в Лейквилле. Прибыв в штат, он прошел через аэропорт под аплодисменты.

Кроме того, дочь Байдена, Эшли, поделилась фотографиями из школьного выпускного своего племянника Роберта "Гантера" Байдена — сына покойного Бо. Он закончил Salisbury School в Коннектикуте 23 мая.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Байдену поставили страшный диагноз. При этом врачи спрогнозировали, сколько ему еще осталось жить.



