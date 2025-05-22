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В США громкий скандал по поводу вакцин против COVID: эту страшную правду скрыл Белый дом

Расследование показало, что правительство США скрывало правду о вреде от вакцин, особенно среди молодежи

22 мая 2025, 11:31 comments4776
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Ткачик Олеся

В США разгорелся скандал вокруг предполагаемого умалчивания правительством потенциально опасных побочных эффектов COVID-вакцин. Согласно результатам расследования Сенатского подкомитета по постоянным расследованиям, должностные лица из администрации Байдена сознательно не обнародовали информацию о рисках миокардита – воспалении сердечной мышцы – среди молодежи, несмотря на предупреждения от иностранных партнеров, в том числе из Израиля.

В США громкий скандал по поводу вакцин против COVID: эту страшную правду скрыл Белый дом

Коронавирус

Согласно внутренним документам, Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) готовили национальное сообщение через систему Health Alert Network (HAN) с предупреждением о случаях миокардита после прививки. Однако этот документ так и не был опубликован – на него ветировали представители Управления по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA). В частности, бывшая комиссар FDA Джанет Вудкок выразила сомнения относительно формулировок в проекте сообщения.

Также, как утверждают авторы отчета, бывший главный инфекционист США доктор Энтони Фаучи получил инструкции по риторике, которая должна была уменьшить риски. Ему рекомендовали заявлять, что случаи миокардита были "преимущественно легкими" и не требовали лечения.

В то же время, в США нет окончательных данных о количестве смертей, непосредственно связанных с миокардитом после вакцинации. В некоторых исследованиях, в частности по анализу смертей в штате Орегон среди людей в возрасте 16–30 лет, не зафиксированы летальные случаи, вызванные этим осложнением. Подобную позицию занимает и CDC, не установившая массового характера смертей из-за вакцин.

Возглавляет расследование сенатор-республиканец Рон Джонсон, известный своей критикой по поводу вакцинационной политики. По его словам, полученные документы доказывают, что у правительства было достаточно информации о рисках миокардита, однако медлило с реакцией.

Среди прочего отчет указывает, что CDC готовила широкое предупреждение в мае 2021 года, однако уже в тот же день после переписки с FDA было решено ограничиться менее официальными рекомендациями на вебсайте агентства. К тому же из публичных советов удалили оговорку доктора Димитри Даскалакиса о том, что молодым людям с диагностированным миокардитом следует избегать физических нагрузок в течение трех месяцев.

По мнению сенаторов-республиканцев, сокрытие или смягчение информации о возможных рисках подрывало доверие к вакцинации и наносило вред здоровью американцев. В то же время фармацевтические компании продолжали получать рекордные доходы: совокупные доходы от продаж вакцин Pfizer/BioNTech превысили $80 миллиардов, а Moderna – свыше $36 миллиардов.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в Китае утверждают о том, что коронавирус действительно родился в США.




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Источник: https://www.dailymail.co.uk/health/article-14736759/Biden-officials-hid-deadly-health-risks-COVID-vaccines-bombshell-Congressional-report-reveals.html
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